快看孩子的橡皮擦！　布滿黑點恐怕「整節課都在玩」

▲大陸老師曬出橡皮擦的五種狀態。（圖／翻攝潮新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

孩子上課到底有沒有專心？有大陸老師發現，從小小的橡皮擦竟能看出孩子上課狀態！那些被戳滿小洞、被割得坑坑疤疤，甚至直接「失蹤」的橡皮擦，可能透露孩子在課堂上頻繁走神、分心，將文具當成消遣工具，這又被稱為「橡皮擦效應」。

陸媒《潮新聞》報導，在家長會上，有大陸老師亮出一張PPT，曬出5種不同的橡皮擦，以及背後對應的5種小孩聽課狀態。

第一種橡皮擦，乾淨完好，橡皮擦損耗小，表面光滑，這樣的學生通常是認真聽講、專心做作業。他們上課思緒集中，作業完成地工整，很少塗改，因此橡皮擦保存得特別好。

第二種橡皮擦上有少量小孔，但整體形狀保持完好，這類學生屬於上課偶爾分心，大部分時間仍能保持專注。

第三種是邊角有切割或撕裂痕跡，表面坑坑疤疤的橡皮擦，這樣的學生往往上課經常走神，容易分心，不自覺地把橡皮擦當作消遣工具。

第四種上面布滿黑點和小洞，邊角被切割，這意味著學生可能整節課都沒好好聽講，不停地搓、捏、戳，把橡皮擦嚴重「摧殘」。

還有一種，橡皮擦直接「失蹤」了。可能是玩丟了，也可能被分解找不到了，學生沒把心思放在學習上，橡皮擦成了課堂的「犧牲品」。

這種現象，在教育學上被稱作課堂行為觀察的「橡皮擦效應」，通過學生橡皮擦使用狀態，來判斷課堂專注度，主要應用於低年級學習習慣分析。

對於從橡皮擦狀態推論上課專注度，杭州市安吉路實驗學校班主任李平觀察，不僅戳、切橡皮擦，有的同學還會把橡皮擦、尺當成玩具，但是到高年級這種情況會少一些，因為橡皮擦、尺的玩法對他們來說太幼稚了。