副機長獨留駕駛艙突昏倒！　200人客機「無人操控」飛行10分鐘

▲ 漢莎航空一名機師在飛行中短暫失去意識，導致飛機無人駕駛。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國漢莎航空（Lufthansa）一架從法蘭克福飛往西班牙塞維亞的班機途中，因機長去上廁所，留下副機長在駕駛艙，但他因身體不適一度失去意識，導致飛機在無人駕駛的狀況下飛行約10分鐘，所幸未發生意外。

根據《商業內幕》，這起事件發生於去年2月，西班牙當局15日公布調查報告顯示，這架空中巴士A321客機當時載有逾200人，航程約剩下30分鐘時，機長離開駕駛艙去廁所，當時副機長看來並無異狀，但8分鐘後他欲返回駕駛艙時卻無法進入。

機長嘗試輸入安全門密碼5次，期間一名空服員試圖用對講機聯絡副機長，但他並未回應，機長於是使用緊急訪問代碼，所幸在定時器到期以前，副機長恢復至有能力打開艙門。

這名38歲男性機師當時臉色蒼白、滿頭大汗且動作異常，機長趕緊請求協助。機組員及一名醫師乘客為他急救時，機長則轉降至最近的馬德里機場，落地後副機師被送醫治療。

調查報告指出，他是因神經系統疾病引起的癲癇發作，導致「突然嚴重喪失行動能力」。這類病情很難在一般體檢中發現，除非當下或過往曾有症狀。

西班牙航空監管機構對此建議歐盟航空安全總署（EASA），向所有航空公司通報這起事件，以便重新評估讓單一駕駛獨留駕駛艙的風險。