保障綠能發展！花檢率團訪視慈濟電廠　傾聽意見深入交流

▲花蓮地檢署組成聯合訪視小組，前往花蓮慈濟電廠一期案場當面交流及實地訪視。（圖／花蓮地檢署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為深化檢察機關與綠能產業之意見溝通交流，貫徹綠能產業發展政策，花蓮地檢署組成聯合訪視小組，前往花蓮慈濟電廠一期案場當面交流及實地訪視，深入瞭解產業發展過程中有無遭遇困難，蒐集業者就行政法令及行政程序有困難或疑慮之意見，除強化綠能業者對檢察機關執法信賴也藉此建立即時通報機制。

當天由蔡勝浩主任檢察官帶隊，並召集法務部調查局花蓮縣調查站、花蓮縣警察局、花蓮縣政府政風處、台灣電力公司花蓮區營業處等機關與業者進行雙向溝通交流。





花蓮地檢署表示，本次實地進行綜合意見交流，傾聽綠能企業於太陽光電申設過程所面臨問題或疑慮之意見，除向業者請益瞭解綠能產業界發展現況及趨勢外，並藉此傳達檢警調機關對於打擊妨害綠能產業發展不法行為的高度重視，以及暢通與業者之聯繫管道。

小組同時鼓勵業者於發展綠能尋覓場地、籌備設施及申辦推動業務時，若遇有任何不法干擾或相關建言，均可聯繫小組。同時如遇不肖公務員、民意代表或黑道人物覬覦經濟利益而藉機勒索等不法行為，隨時向檢調機關提出檢舉，相關獎金制度、檢舉人身分及人身安全等均予保障，期透過公私協力維護能源政策核心價值，厚植企業誠信產業韌性，提升國家永續發展，落實低碳永續環境。

