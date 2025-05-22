全聯咖啡沖泡飲品「買1送1」　考季應援、文昌加持限定優惠

▲全聯迎戰考季，推出文昌帝君加持商品備考應援，還有精補保健品、咖啡沖泡飲品「買1送1」優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

國中會考剛結束，緊接著大學學測個人申請第2階段面試展開，加上7月眾多考試，全聯即日起至6月5日推出「考季大作戰」，近20款文昌帝君限定版備考應援品優惠，還有K書必喝提神咖啡、沖泡飲品、保健品「買1送1」。

●文昌帝君助攻、精補保健品優惠

全聯全台門市設有「文昌神助宮」專區，6月5日前集結近20款文昌帝君限定版商品，為考生加油打氣，相關商品也祭出優惠助攻。

像是熬夜K書提神，推薦「葡萄王黃金康貝特能量飲料150mlx6入」，買1送1，平均每組只要60元。「維他露P汽水250ml」單罐8元，一次24罐整箱買省更多，除了暢快消暑，還能補充維生素B2和C。

▲考季需求的保健品優惠。（圖／業者提供）

考季需求的保健品也能趁機囤貨，「克補加強錠 +鋅/+鐵60+30錠」每組705元，活動期間買克補全系列任一件加購「考季文昌帝君包裝商品／考季大作戰DM商品」任一件現折100元。

「善存葉黃素20毫克液態膠囊60粒」每盒749元，活動期間買善存、挺立、克補全系列，單筆滿1599元，送200元滿額折價券。補體力還推薦「桂格養氣人蔘雞精雙效強健68mlx18入」單盒特價799元，2盒特價1538元，平均每盒769元。

飲料零食方面，有象徵「特上」好考運的「御茶園特上 紅茶、檸檬茶」（300mlx6入）特價49元；「包你考中」推薦吃「奇美冷凍金榜題名紅豆包」特價89元；樂事洋芋片更推出馬克杯組「樂事 考試有好事組」特價198元，全台限量10,800盒。

▲咖啡沖泡飲品「買1送1」優惠。（圖／業者提供）

●提神咖啡、沖泡飲品優惠

應考「沖」歐趴，全聯沖泡飲品在6月5日前，祭出買1送1或折扣優惠，期間單筆每滿339元還現折30元，搭配年中慶每周六日用全支付滿額贈點回饋，最高可達16%回饋。

提神咖啡推薦「西雅圖濃淬咖啡球（原味17mlx10入）」冷熱水沖泡都方便，活動期間買1送1，平均每盒99元。喜歡清爽無負擔，推薦全新「雀巢香檸美式咖啡（15gx6入）」冷水可溶、冰涼解渴，買1送1，平均每盒99元。

拿鐵控可買「雀巢咖啡-雲朵焦糖風味拿鐵（17gx10入）」綿密口感搭配焦糖香氣，買1送1，平均每盒93元。在家儀式感，手沖濾掛推薦「cama café濾掛-經典風味(中焙)／清爽花香(淺焙) 8gx8入」買1送1，平均每盒110元。沖泡茶推「厚實茶道-抹茶拿鐵/伯爵拿鐵（25gx15入）」買1送1，平均每袋99元。

▲全聯LINE也推出考季求籤活動。（圖／業者提供）

●LINE求籤＋優惠券

全聯LINE也推出考季求籤活動，即日起至7月3日，加入全聯福利中心LINE官方帳號，並成功綁定PX Pay會員，即可進入「考季文昌帝君求籤活動」，每帳號於活動期間，每日可免費參加一次，眾多限量好禮送，包括：宜蘭傳藝園區點心燈體驗券、OFF COFFEE 精品咖啡兌換券，還有義美、UCC、西雅圖等多項熱門品牌折價券。

●超商強氣泡水優惠

除此之外，「泰山強氣泡水」近來主打5GV超強氣量，除了無糖解渴，強勁氣泡還幫助醒腦專注，考季推出期間限定「強氣祈願瓶」限量包裝，瓶身設計融入祈願籤詩元素，鼓勵考生寫下對自己的期許，在備考期間自我激勵、穩住情緒。

即日起至5月27日，「泰山強氣泡水」考季限定優惠，在7-11、全家便利商店購買「第二件10元」，陪考生增強氣場與自信。

▼「泰山強氣泡水」考季優惠，即日起至5月27日在7-11、全家便利商店「第二件10元」。（圖／業者提供）