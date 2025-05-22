快訊／大雷雨炸2縣市　警戒區域曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署下午1時25分針對花蓮縣發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（22）日花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨特報

影響時間：22日下午至22日晚上

＊大雨：花蓮縣

[廣告]請繼續往下閱讀...



另外，氣象署下午1時30分也針對台東縣、花蓮縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流。

大雷雨即時訊息示警區域

花蓮縣：鳳林鎮、玉里鎮、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉

台東縣：長濱鄉

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、嘉義以南、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，預測各地高溫為31到26度，感受悶熱，中南部近山區有局部達36度或以上的機率，尤其在南高屏近山區處有較大範圍出現38度左右或以上高溫的可能，至於夜晚清晨各地低溫25至26度。



資料來源：氣象署