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莫內《睡蓮》6月來台展出　52件印象派真跡一次看

記者林育綾／綜合報導

由法國印象派巨擘莫內作品《睡蓮》領銜，多達40位大師、52件印象派真跡，將於6月11日在台北富邦美術館展出，消息一出立刻引發藝術迷轟動，多件必看的印象派畫作齊聚一堂，兩款限量預售套票開賣2天，就雙雙迅速完售，目前仍有單人預售票220元，將販售至6月10日，開展後將恢復原價450元。

▲▼由法國印象派巨擘莫內作品《睡蓮》領銜，多達40位大師、52件印象派真跡，將於6月11日在台北富邦美術館重磅登場。（圖／富邦美術館提供）

▲由莫內《睡蓮》領銜，多達40位大師、52件印象派真跡，將於6月11日在台北富邦美術館登場。（圖／富邦美術館提供）

富邦美術館介紹，此次展覽「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」，由富邦美術館與美國伍斯特美術館（Worcester Art Museum）合作，橫跨歐洲與美國的印象派鉅作，將於今年6月11日登場。

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「伍斯特美術館」是全美第一個購藏莫內《睡蓮》系列的美術館，在創館初期就慧眼獨具，率先收藏當時尚未廣受歡迎的印象派，如今它豐富的法國及美國印象派館藏，吸引許多觀眾慕名參觀。

此次展覽，空運來台52件伍斯特美術館珍藏印象派真跡，匯聚近40位大師作品，包括法國印象派巨擘莫內（Claude Monet）、雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）、畢沙羅（Camille Pissarro）、塞尚（Paul Cézanne），還有美國代表性印象派大師卡薩特（Mary Cassatt）與哈薩姆（Childe Hassam）等，完整勾勒印象派從巴黎走向世界的軌跡。

▲▼由法國印象派巨擘莫內作品《睡蓮》領銜，多達40位大師、52件印象派真跡，將於6月11日在台北富邦美術館重磅登場。（圖／富邦美術館提供）

▲此次展覽，空運來台52件伍斯特美術館珍藏印象派真跡，匯聚近40位大師作品。（圖／富邦美術館提供）

展覽深入呈現印象派繪畫3大關鍵特色，捕捉眼睛所見的瞬間印象、走出畫室進行戶外寫生，以及運用明亮色彩與鬆散筆觸，展現光與空氣的流動感。觀眾也能藉此機會，一次看懂印象派如何撼動傳統、改變人們觀看的方式。

將帶領觀眾，穿越印象派的誕生與擴展之路，從印象派的革命性起源、對傳統繪畫的顛覆，到巴黎作為印象派的中心、印象派在歐洲的擴展、美國印象派的獨特發展，再看藝術家如何突破印象派的界限，以及印象派如何被運用來描繪美國西部風景。

多件必看的印象派精彩作品登場，包括開山始祖莫內經典的《睡蓮》，是他晚年最重要、也最具代表性的創作之一，透過層層疊疊的筆觸、流動的色彩，捕捉水面上瞬息萬變的光線與時間感，展現對光與色彩的終極追求，是印象派走向現代抽象藝術的重要橋樑。

▲▼由法國印象派巨擘莫內作品《睡蓮》領銜，多達40位大師、52件印象派真跡，將於6月11日在台北富邦美術館重磅登場。（圖／富邦美術館提供）

▲有「美國莫內」之稱的哈薩姆作品《在法式庭園中採花》。（圖／富邦美術館提供）

另外還有「美國莫內」之稱的哈薩姆，他的作品《在法式庭園中採花》，色彩繽紛、清新脫俗，完美融合印象派的光影與美國本土精神。

而美國印象派最重要的女畫家之一卡薩特，是當時極少數能打入法國印象派圈子的女性藝術家，有別於其他印象派畫家鍾情於塞納河派風光，她選擇描繪母親與孩子之間的親密時刻，經典的《母與子》，精準捕捉親情的真摯與溫暖。

▲▼由法國印象派巨擘莫內作品《睡蓮》領銜，多達40位大師、52件印象派真跡，將於6月11日在台北富邦美術館重磅登場。（圖／富邦美術館提供）

▲美國印象派最重要的女畫家之一卡薩特，經典作品《母與子》。（圖／富邦美術館提供）

富邦美術館日前開賣預售票，其中兩款雙人套票禮品組「微光睡蓮組」440元、「光映睡蓮組」990元，含雙人票及禮品，各限量500組在開賣2天就銷售一空。館方表示，目前仍有單人預售票220元，販售至6月10日，展出後將恢復原價450元。

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