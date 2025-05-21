　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英前特種部隊組團「7天往返倫敦和聖母峰」　宣布計畫成功

▲▼聖母峰（Mount Everest）。（圖／路透）

▲聖母峰（Mount Everest）。（圖／路透）

文／中央社

退役英國前特種部隊成員組成團隊，挑戰於7天之內往返倫敦和聖母峰。這項探險活動的規劃者宣布，一行人於今天攻頂成功。

法新社報導，包括官拜英國政務次官的卡恩斯（Alistair Carns）在內4名男性16日離開倫敦之前，已預先針對高海拔地區氧氣稀薄的環境進行調適，包括運用在登山界引人側目的「吸氙氣」作法。

這項計畫目的在為退伍軍人慈善機構募款。從英國出發前，他們睡眠時使用特殊的低氧帳篷進行訓練。

奧地利富騰巴赫探險公司（Furtenbach Adventures）的富騰巴赫（Lukas Furtenbach）規劃這項活動。他告訴法新社：「包括他們所有4個人、一名攝影師和5名雪巴人（Sherpa）組成的團隊於今天上午7時10分攻頂成功。」

成員還包括米勒（Garth Miller）、史塔吉克（Anthony Stazicker）、高德靈頓（Kevin Godlington）的這個團隊現在正在從8849公尺聖母峰（Mount Everest）下山途中。

富騰巴赫說：「他們入夜前將會下降到基地營，如果天氣狀況許可，就會於7天之內回家。」

這個團隊為父母命喪衝突之中的兒童募款。

45歲的卡恩斯曾在阿富汗服役。他於出發前曾表示：「在阿富汗多場軍事行動中，我明白不是每個人都能回得來。」

皇家海軍陸戰隊後備隊上校卡恩斯是自從第二次世界大戰以來獲頒最多獎章的英國國會議員。

團隊4名成員曾在家中先行運用低氧帳篷和特殊訓練方法進行調適，並於出發前兩週進行「吸氙氣」訓練。

吸入氙氣可促進人體產生紅血球生成素（EPO），刺激攜氧細胞紅血球的生成，進而提昇在高山上的表現。

世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency）2014年以可能非法提升表現為由，禁止運動員使用氙氣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 4793 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大陸資深女星罹癌瞞5年病逝　群星震驚湧留言
快訊／領航猿奪隊史PLG首冠
一票爸媽貼「Baby in car」　他見正確版激喊：好難得
快訊／美股早盤3大指數受挫　川普稅改引發財政赤字擔憂
火鍋店推「罰單換肉」炎上　火速發道歉文
三峽車禍「屬重大公路事故」　運安會正式立案調查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英前特種部隊組團「7天往返倫敦和聖母峰」　宣布計畫成功

泰優良教師扮蝙蝠俠校園裸拍！學狗撒尿還討男學生原味襪

川普嗆泰勒絲「不再火辣」惹怒粉絲　白宮急滅火澄清

特斯拉「自駕計程車」要來了！　6月底前在德州測試

今夏自來水「基本費用」全免了！　東京都800萬戶受惠

飯後喉嚨卡卡？專家：「2症狀」是癌症警訊　3周沒好快就醫

清純女大生赴日追夢「慘遇黑心企業」！　改行AV女優出道

守靈一半「男屍復活」棺材晃動！　現場影片瘋傳

床墊騎士來了？泰男「全程爽趴」上路　千萬網友看傻眼

「電動牙刷」也能抓姦　女追蹤1數據意外發現丈夫和女同事外遇

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

【暴衝前1分鐘】#三峽翁 卡分隔島 倒退撞後車跑了！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【如獲至寶】蔡力行送「通化夜市水果」　黃仁勳興奮收下：是寶物

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

【西門町槍響】警對空鳴槍！ 當街逮移動詐騙基地台

英前特種部隊組團「7天往返倫敦和聖母峰」　宣布計畫成功

泰優良教師扮蝙蝠俠校園裸拍！學狗撒尿還討男學生原味襪

川普嗆泰勒絲「不再火辣」惹怒粉絲　白宮急滅火澄清

特斯拉「自駕計程車」要來了！　6月底前在德州測試

今夏自來水「基本費用」全免了！　東京都800萬戶受惠

飯後喉嚨卡卡？專家：「2症狀」是癌症警訊　3周沒好快就醫

清純女大生赴日追夢「慘遇黑心企業」！　改行AV女優出道

守靈一半「男屍復活」棺材晃動！　現場影片瘋傳

床墊騎士來了？泰男「全程爽趴」上路　千萬網友看傻眼

「電動牙刷」也能抓姦　女追蹤1數據意外發現丈夫和女同事外遇

健康瘦身看過來！夏日減重水果推薦　西瓜運動後吃最好

AI也要乖乖！科技業神秘綠色力量現身電腦展　攜最潮小物聯名

嘉藥幼保系原創兒童劇首秀！　AI+「森林甜點師」繪出奇幻夢土

顧問公司翻譯伸狼爪！車內強吻襲胸女移工　判1年半還要驅逐出境

行軍10公里再執行岸際滲透　兩棲偵察5學員挑戰硬漢週

南消五大隊推安檢講習＋實地踏勘　雙軌進擊強化防護力

灘岸戰鬥提升應變能力　257旅野戰訓場實戰化射擊

快訊／領航猿奪隊史PLG首冠　盧峻翔砍20分領軍G7逆轉勝

朱媛媛罹癌瞞5年病逝…群星震驚湧留言　黃曉明嚇傻：從未聽她說過

南化消防走入校園宣導防火七規則　強化師生防災韌性

【恐怖瞬間】花蓮豪雨「土石流轟炸道路」　民眾躲隧道內尖叫

國際熱門新聞

台灣人在柬埔寨被抓！　正面照曝光

小姊弟相擁亡　「手臂遭砍斷」全身傷

女護士「只穿內褲」被勒斃！陳屍宿舍

飯後喉嚨卡卡？　專家：「2症狀」是癌症警訊

辣妹裸泳「陌生男冒出來」　真相超糗

空姐爆料　「和乘客打招呼」背後原因

麥當勞1組合竟成「偏頭痛解方」？　一票人喊真的有效

日媒預測：中國佔領台灣　美軍司令戰死

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

女大生赴日追夢「遇黑心企業」！改行AV女優

2027恐爆台海戰爭！　《華爾街》曝中對台軍演目的：風險近臨界點

北韓10女「陸工廠暴動」打死人！遭處決

川普嗆「吃下關稅」　沃爾瑪回應

美軍「四將上將」裁減20%！

更多熱門

相關新聞

粉絲集資「倫敦設置紀念長椅」緬懷她

粉絲集資「倫敦設置紀念長椅」緬懷她

大S逝世過百日，S媽黃春梅陷入喪女之痛，日前小S號召圈內好友一起回憶大S，S媽也在母親節家族大合照露出笑顏。日前有旅居倫敦的大陸粉絲在網路發起募款活動，計畫在倫敦卡文迪什廣場花園設置一座紀念長椅與銘牌，將大S的優雅、勇氣和善良，化作永恆的光芒，照亮每個人。活動短短8天就募款達標，預計將於8至12週內完工。

英相私宅「遭連續縱火」　1男嫌落網

英相私宅「遭連續縱火」　1男嫌落網

即／倫敦地鐵突遇停電「大規模癱瘓」　停電原因調查中

即／倫敦地鐵突遇停電「大規模癱瘓」　停電原因調查中

女入住飯店　半夜遭飯店男經理舔腳

女入住飯店　半夜遭飯店男經理舔腳

希斯羅機場估22日全面恢復　反恐單位調查

希斯羅機場估22日全面恢復　反恐單位調查

關鍵字：

倫敦聖母峰

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

三峽命危女童救回！家人重回現場喊：快回醫院治療

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

家寧「有很多Andy不忠證據」！

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

全台有雨！　鋒面報到時間曝

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」陸網震撼

三峽3死路口「鳥瞰畫面曝」！悼念物擺滿草地

Andy核彈級毀家寧撈破800萬！　雙劈疑雲有詭

78歲老翁急救中「能找家屬賠償嗎？」　律師解答

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！

更多

最夯影音

更多

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面