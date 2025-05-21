20人吃海鮮花10400元！她控店家「小份變大」要求去尾數遭拒爆口角

▲老闆娘與女遊客在櫃檯吵了許久，只是為了去掉尾數400元。（圖／三立新聞網提供）

圖文／CTWANT

屏東縣東港鎮一間主打「現撈仔」的海鮮餐廳日前發生一起消費糾紛。一家20多口的顧客從小琉球遊玩後至該餐廳用餐，結帳時發現金額與原本報價不符，其中一名女遊客因不滿部分小份菜色被店家擅自升級為大份，要求將總價1萬400元去尾數400元遭拒，導致兩派人馬爆發衝突。警方獲報到場調解，雙方最終仍不歡而散。

據《三立新聞網》報導，該組顧客共20多人18日下午2時許點了10道菜及1道湯，依照餐廳「現點、現做、現報價」的流程，初步估價約為6000多元。不料一行人用餐後，帳單卻顯示1萬400元。女遊客當場質疑價格不符，並指出部分原報小份餐點遭店家擅自升級為大份。老闆娘對此則回應，店家是考量人數多，擔心份量不夠，因此直接加大。

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女遊客不滿帳單跳漲，要求店家將總價去尾至1萬元整，但遭到拒絕。接著，女方在氣憤之下，掏出400元用丟的方式支付，引發店家不滿，老闆娘兒子見狀更上前阻止顧客離開並喊話報警處理。警方到場後，因雙方爭執未涉及違法，警方僅能以勸導止息紛爭。

女遊客在衝突事件後於網上發文控訴店家哄抬價格，並呼籲他人避免上當；餐廳隨後公布監視器畫面及菜單明細自清。另據業者提供的明細，當天顧客所點餐點包括兩隻龍蝦4000元、炸蚵大份600元、金沙透抽大份600元、油雞腿500元、脆皮豬腳500元、櫻花蝦炒飯兩大盤400元、魚蛋特大盤500元、空心菜大盤300元、無目鰻大盤600元、炸肥腸兩條400元、蝦球大盤600元，另有酒水920元及加點蛤蠣大份500元，總金額為1萬420元，實收1萬0400元。

店家強調，所有菜色皆有報價可供查證，並否認有任何哄抬或欺騙行為，更質疑女遊客公審的動機。對此，女遊客已向消保官提出申訴。屏東縣政府表示，為了保障消費者權益，縣府將在暑假前進行聯合稽查，針對違規業者依法開罰，嚴重者甚至可能喪失營業資格。縣府提醒，民眾若遇不合理收費情形，可撥打1999專線通報，將有專人協助處理。

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