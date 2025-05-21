為400油錢撂人討債「保養品澆頭」還搶手機　阿兵哥這下慘了

▲桃園市楊姓男子係現役軍人，2023年3月夥同3名友人到楊姓女子租屋處催討積欠400元出遊油資，將其推倒後拿保養品澆頭，還搶走其手機與錢包等物。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市陸軍某部隊服役的楊姓現役軍人，2023年年初與楊姓女子等友人出遊，楊女積欠400元油錢遲未歸還，楊男為此耿耿於懷，2023年3月間找來2女1男前往楊女中壢租屋處催討，雙方起口角後，楊男推倒楊女還拿保養品澆其頭部，搶走其皮包拿走600元，臨走前還搶走其手機，楊女事後報警提告；桃園地院審結依搶奪罪，判處有期徒刑8月，本案仍可上訴。

檢警調查，23歲的楊姓男子係陸軍某部隊之現役軍人，2023年年初與多名友人一起出遊，由楊駕車搭載楊女與其男友等人，因不滿楊女積欠400元油資遲未歸還，同年3月11日下午2時許，楊男找來2女1男共3人，前往楊女位於中壢區租屋處催債。

楊男等人進入楊女租屋後，命其交付欠債400元，但見楊女動作緩慢，楊男一怒下將楊女推倒，拿起桌上保養品倒在其頭上，楊男自行翻找楊女錢包，搜刮後拿走600元，臨走前踹了楊女一腳還搶走其手機，隨即逃離現場，楊女不甘受辱報警提告；桃檢偵結依強制、搶奪罪嫌將楊男起訴。

桃園地院審理時，被告楊男否認犯行，辯稱證人楊女自行交付手機給他，用以擔保債務。法官核對證人證詞，認定被告於案發時處於情緒激動狀態，達到證人須加以制止程度，證人楊女當時將手機壓在身體下方，遭告踹踢時搶奪，被告辯詞並不可採；法官審酌，被告搶奪他人財物，造成告訴人受有財產上損害，並生身體法益受侵害之風險，所幸本案手機業經及時扣案並發還，另考量被告否認之犯後態度，但案發後已與證人楊女達成調解，法官審結犯搶奪罪，處有期徒刑8月，其餘被訴部分則獲判無罪。