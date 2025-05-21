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怎麼罷？朱立倫放話「520罷免賴清德」　國民黨：先從綠衛兵著手

▲▼國民黨智庫 賴清德就職一週年執政滿意度民意調查記者會 朱立倫 柯志恩 許宇甄 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德520上任將滿周年，國民黨主席朱立倫4月26日於凱道集會上曾經宣布，520過後就要啟動罷免賴清德。媒體今（21日）詢問國民黨接下來有何具體行動？國民黨副發言人鄧凱勛受訪時回應，接下來不管是在街頭、立法院、網路上或實體，國民黨都會用盡全力推動罷免賴清德，而罷免賴清德要先從罷免「綠衛兵」著手，因此未來會「陸海空齊發」，凝聚更多力量與民意。

對於國民黨台中市長盧秀燕最近說願意給賴清德一些時間，鄧凱勛表示，盧秀燕果然是「媽媽市長」，願意給賴清德最大的包容與「母愛」，但人民對於賴清德已經逐漸沒有耐心，過去1年來民進黨政府與賴清德的所做所為都不符人民期望，也沒有讓人民安居樂業，都是用鬥，借司法大刀來整肅異已與在野黨。雖然盧秀燕對賴清德仍有期待，但人民的期待與耐心已經都被消磨調並且見底，他呼籲賴清德趕快調整路線。

鄧凱勛還說，從各家民調結果可以看得出來，對賴清德不滿，已經是全台灣最大的社會共識，國民黨接下來不管是在街頭、國會、網路或實體，都會用盡全力，最近國民黨青年團、發言人團都已經站上街頭進行精準連署，這還需要更多的黨公職一起站出來，大家一起努力罷免賴清德，而罷免賴清德就要先從罷免「綠衛兵」著手，接下來國民黨會「陸海空齊發」，凝聚更多的力量與民意。

國民黨發言人楊智伃則說，賴清德昨天520演說呼籲朝野對話，要團結國人，但另一方面卻不斷以司法追殺、對付要罷綠的公民團體以及在野黨，而且賴清德過去執政1年來透過各種方式想要殲滅在野黨，鞏固自己權力，不管是集權或集錢，各方面的民調都已經顯示大家無法再忍受賴清德。

另外，台大發生疑似性平事件，教育部次長葉丙成在社群媒體發文，引發爭議，綠營立委聲明譴責教育部失職，要求教育部依法將台大性平事件與葉丙成的公開發文，移交性平委員會立案調查，楊智伃說，賴清德不但自己很爛，連其政務官也都非常爛，除了葉丙成，勞動部、外交部有霸凌案，另外像經濟部、中選會、內政部所有的政務官員也都非常不適任。

楊智伃質疑，賴清德應該去看看這些政務官，是否害自己的民調如此之低，教育部如果無法處置葉丙成案，未來如何保護性平案件？
 

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