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嘉義健美傳奇！亞洲健身房全館設備捐贈嘉義高商

▲▼ 亞洲健身房捐贈全館設備予嘉義高商 。（圖／市議員鄭光宏服務處提供）

▲亞洲健身房捐贈全館設備予嘉義高商，校方回贈感謝狀  。（圖／市議員鄭光宏服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

曾是嘉義健美運動搖籃的亞洲健身房，近日正式宣布功成身退，並將館內全部訓練器材無償捐贈嘉義高商，盼將健康與熱情傳承給下一代。

▲▼ 亞洲健身房捐贈全館設備予嘉義高商 。（圖／市議員鄭光宏服務處提供）

▲亞洲健身房選手過去參賽盛況 。（圖／宋賢宗提供）

嘉義的健美風潮起於約半世紀前，當時國華街大光明戲院對面出現了全市第一家健身房「南光健身房」，使用水泥製的啞鈴與槓片，是在地健美運動的起點。創辦人嚴義郎搬遷桃園前，將器材全數轉贈宋鐵雄，促成「亞洲健身房」於民族路成立，成為無數青年鍛鍊體魄的重要據點。

▲▼ 亞洲健身房捐贈全館設備予嘉義高商 。（圖／市議員鄭光宏服務處提供）

▲ 亞洲健身房捐贈全館設備予嘉義高商 。（圖／市議員鄭光宏服務處提供）

1992年印尼亞洲盃，嘉義選手遠征參賽，見證了草根力量的躍升。此後三十年間，亞洲健身房培育超過三百位選手，並在前市長張文英協助下遷至東區體育館。歷任健美委員會主委與健身教練們持續投入，不斷汰換與更新設備，健身房規模已直逼中型場館。

▲▼ 亞洲健身房捐贈全館設備予嘉義高商 。（圖／市議員鄭光宏服務處提供）

▲南光健身房時代 健身房選手參加台灣省區運會的照片 。（圖／市議員鄭光宏服務處提供）

在市長黃敏惠支持下，嘉義市健美實力不斷提升，目前已孕育出三位職業健美與比基尼選手，全民運動會更屢創佳績。面對時代變遷與健身房遍地開花，亞洲健身房館長宋鐵雄表示，選擇在光榮中謝幕，並將善意延續下去。

▲▼ 亞洲健身房捐贈全館設備予嘉義高商 。（圖／市議員鄭光宏服務處提供）

嘉義高商校長孫忠義對此表達感謝，將依此打造學校「體適能中心」，預計六月底完成器材搬運與空間驗收，「這份重量級的捐贈不僅提升學生體能教育，也將成為社區共享資源。」

這批見證嘉義健美發展歷程的訓練器材，將繼續在嘉義高商的校園中承載熱血與汗水，延續一甲子的健美精神與健康價值。

▲▼ 亞洲健身房捐贈全館設備予嘉義高商 。（圖／市議員鄭光宏服務處提供）

▲亞洲健身房辦理運動人口倍增的活動，當時許多嘉義民眾參與的盛況 。（圖／市議員鄭光宏服務處提供）

 
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