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「四邊包繩不打洞」成迷因　故宮「國寶級P圖」神跟風

世壯運廣告看板將給廠商的備註直接印出來，淪為網友笑柄。（翻攝自Threads）

▲世壯運廣告看板將給廠商的備註直接印出來，淪為網友笑柄。（圖／翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

旨在推廣中壯年運動的世界壯年運動會，最近卻因為宣傳狂出包，變成大家茶餘飯後的笑點。先是台北被拼成「TAIIPEI」，後來更扯的是，部分看板更直接印出製作備註的「四邊包繩不打洞」，荒謬程度激發網友各種梗圖P圖滿天飛，沒想到連故宮精品小編也來湊熱鬧，將該備註P圖至范寬《谿山行旅圖》上，讓律師林智群也轉發調侃：「故宮也參戰了嗎？」

世界壯年運動會的宣傳看板近期可說是狀況連連，爭議不斷。近日，有眼尖的網友踢爆，有些看板上竟然直接大剌剌印出「四邊包繩不打洞」，將用於指導廠商製作的內部備註直接印在廣告成品，這個烏龍引發網友群嘲，認為專業度盡失，紛紛在網上開始改圖惡搞，變成社群的最新笑柄。

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就連以典雅形象著稱的故宮精品小編也跟風「玩哏」，在故宮精品臉書專頁貼出一張令人會心一笑的後製圖片，將北宋范寬的國寶級畫作《谿山行旅圖》巧妙結合時事，圖上醒目壓上「四邊包繩不打洞」，並開玩笑備註「想自己輸出珍藏畫作嗎？故宮精品都幫您準備好了」，更不忘貼心提醒「不用自己印喔」。貼文最後附上故宮精品網路商城的連結，搭上話題順風車替自己的文創商品打廣告。

故宮小編在范寬《谿山行旅圖》圖上P上「四邊包繩不打洞」大字，網友大讚：「太有才」。（翻攝臉書粉專「故宮精品」）

▲故宮小編在范寬《谿山行旅圖》圖上P上「四邊包繩不打洞」大字，網友大讚：「太有才」。（圖／翻攝臉書粉專「故宮精品」）

故宮小編的幽默操作緊抓時事脈動，迅速引發網友熱烈迴響，不僅瘋狂按讚、轉發，更直呼小編「撿到槍」「酸度破表」「太有才」。就連知名律師林智群也轉發故宮貼文，並打趣表示：「故宮也參戰了嗎？」


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