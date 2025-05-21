大量悼念物湧不停！熱心人士挽袖整理　區長籲：勿帶易壞食品

▲堆滿悼念物的車禍現場，今天多了部分熱心民眾協助整理。（圖／記者呂佳賢攝，下同）



記者邱中岳、黃資真／新北報導

新北市三峽區19日發生重大車禍，78歲余姓男子駕駛自小客車突爆衝，造成3人死亡、12人輕重傷的悲劇。事發至今，現場湧入源源不絕的悼念物，連附近的超商食物貨架都被掃光，三峽區長指出，目前已分成三區擺放，呼籲民眾不要帶易壞的食品。

3死12傷慘劇發生第3天，現場悼念物呈現倍數增長，占地已逾400平方公尺，至今仍陸續有人帶著鮮花、食物到該地悼念，附近超商也表示，這2天太多人購買零食，貨架幾乎被掃光，所以連忙補貨。

▲▼現場附近的超商貨架被掃光。



目前現場分成三種區域，分別為鮮花貢品區、卡片悼念區、點燭燒紙區，現場還有不少熱心民眾自發性整理，甚至還有人請來廠商到場搭棚子遮蔭。三峽區長指出，後續社福團體有需要的話，會捐出讓他們充分使用，卡片部分若家屬會舉行追思會，則會送到會場給家屬，同時也呼籲民眾不要帶易壞的生鮮食品到現場。

熱心民眾受訪說道，得知這件意外後，自己能做的就是到現場親自留下祝福，看到不少人都在幫忙，所以也希望盡棉薄之力幫忙，直呼大家真的都很溫暖、有愛心。

▲三峽區長表示，避免帶易壞的生鮮食品到現場。（圖／記者邱中岳攝，下同）

▲有人請廠商到場搭棚架。