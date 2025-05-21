投幣機變育嬰中心！麻雀夫妻叼出500元銅板築巢　3雛鳥萌翻

記者唐詠絮／彰化報導

埤頭一處洗車場近日發生「靈異拾鈔事件」！業者不斷在充電樁下撿到10元硬幣，累計金額竟達500元，業者調閱監視器追查，真相讓所有人驚呼——原來是一對麻雀夫妻從投幣箱縫隙鑽入，將銅板叼出，在裡頭築巢生下3顆蛋。業者被這份「鳥性化的堅持」感動，暫停設備使用，今天開箱，3隻雛鳥早已破殼而出，毛茸茸的模樣萌翻全場。

▲麻雀夫妻將投幣機錢幣叼出築巢生下3隻小雛鳥。（圖／業者提供）

「每天都有客人說撿到錢，還以為機器故障漏鈔」業者回憶，起初以為是投幣箱機械問題，直到調出監視器畫面，才發現鏡頭捕捉到麻雀叼著硬幣從縫隙鑽出的「犯案現場」。更令人意外的是，這對鳥夫妻相中充電樁內部空間，用羽毛、樹枝築巢，還產下3顆蛋，儼然把人類設備當成五星級育嬰房。

▲麻雀夫妻為了小寶貝守在洗車場天花板。（圖／記者唐詠絮翻攝）

為讓鳥媽媽安心孵蛋，業者幽默地在充電樁貼上「故障」告示暫停使用，並每日偷偷觀察進度。如今3隻雛鳥終於誕生，張嘴討食的畫面讓洗車場員工也融化在小鳥兒「啾啾」的叫聲中。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫表示，都市化迫使麻雀尋找「創意巢穴」，但選中投幣箱實屬首見，他建議業者保留巢穴至幼鳥離巢（約1.5個月），既能延續生命，也能沾沾鳥運，之後再密封那個縫避免再跑進去，這場意外插曲，不僅展現自然生命的韌性，更成為地方最暖心的生態活教材。

▲小雛鳥肚子餓了張著大嘴。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲麻雀夫妻從投幣機叼出一地的銅板。（圖／記者唐詠絮翻攝）