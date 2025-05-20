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「洗牙很痛」狂毆女醫師！驚爆3千萬糾紛　北檢專案檢察官偵辦

▲▼因洗牙打牙醫的周姓男子。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲周男體型十分壯碩，身高目測175公分以上、體重接近百公斤。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松、郭玗潔／台北報導

21歲周姓男子到診所洗牙，卻突然起身狂毆女牙醫，打到女醫師鼻青臉腫、鼻血狂流，事後周男主動到派出所投案，供稱因洗牙「牙齒很痛」，才情緒失控揮拳。然而女醫師友人指出，女醫師曾借錢3千萬給友人，對方不還錢，還多次找黑幫恐嚇。警方訊後，認為案情恐怕不單純，將周男依傷害、醫療法等罪嫌移送，台北地檢署也特指派重大犯罪專組檢察官與警方組專案偵辦，以釐清案情真相。

女醫師挨揍時，現場一名在診所清洗冷氣的技師目睹全程，並在爆料公社PO文表示，案發前聽到周男向醫師詢問矯正牙齒等問題，醫師也給予建議，隨後開始洗牙，周男不斷表示「很痛」，沒多久就聽到周男大聲咒罵、並起身攻擊醫師，他雖上前攔阻，但周男身材魁梧，依舊拳拳往女醫師臉部狂毆，嘴裡還喊「幹xx，我跟你說很痛，是不會輕一點喔？」直到旁人協助報警，警方趕到現場時，周男已離開。

案發約10分鐘，周男就主動前往松山派出所投案，堅稱不滿洗牙時反映「牙齒很痛」，但卻得不到醫師的善意回應，才會情緒失控揮拳。

然而女醫師友人指出，女醫師曾借3千萬給別人，對方因債務糾紛，上個月還多次找黑幫來和女醫師談判，如今發生女醫師挨揍事件，認為案情並不單純。

警方經初步警詢後，遭依傷害、醫療法等罪嫌移送北檢複訊。台北地檢署也特別指派重大犯罪專組檢察官與警方組專案偵辦，以找出周男打人的真正動機。

▲▼周男洗牙太痛，失控痛打女牙醫，遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲周男痛打牙醫後立即投案，動機可疑。（資料照／記者張君豪翻攝）

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