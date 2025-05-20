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大陸 大陸焦點 特派現場

「球拍」疑被工作人員弄壞　王楚欽傻眼：不懂為何每次都是我

▲▼王楚欽與裁判爭論。（圖／翻攝自微博）

▲王楚欽的球拍脫膠。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國25歲桌球名將王楚欽19日在卡達多哈世界桌球錦標賽混雙賽前，球拍疑似在主辦檢查環節中毀損，這也是王楚欽繼巴黎奧運主拍被記者踩斷後，二度在國際賽事上，球拍被毀。王楚欽賽後受訪時表示，「不知道為什麼，每次都是自己遇到這種事。」

▲▼王楚欽舉起雙手表示不解。（圖／人民日報）

▲王楚欽舉起雙手表示不解。（圖／人民日報）

綜合陸媒報導，在賽前檢查球拍時，王楚欽發現自己的主拍出現問題，球拍的海綿存在開膠的情況，他立刻申請更換球拍再進行比賽。不過，當值主裁判認為，王楚欽的球拍沒有問題，且可以正常進行比賽。在王楚欽和主教練與裁判組進行一系列交涉之後，王楚欽還是更換了球拍，以副拍上場。

▲▼王楚欽與裁判爭論。（圖／翻攝自微博）

▲▼王楚欽與裁判爭論。（圖／翻攝自微博）

▲▼王楚欽與裁判爭論。（圖／翻攝自微博）

王楚欽賽後表示，「我也不知道為什麼（相關檢測人員）連球拍都拿不好，連檢測板都檢測不好，就這樣損壞運動員的武器、主板，我不知道裁判他們怎麼看待這個事情，對於我一個運動員來說，連續經歷兩次大賽這種情況出現，對於我自己來說，對組織比賽的裁判啊、包括辦賽的這些很失望。」

王楚欽還說道，「包括上一次奧運的時候，自己也一直沒有去說些什麼，但是幾次的事情在這種大賽，都出現在我自己身上的時候，那我想問一下，如果換作其他的運動員，他是一個什麼心理？」

▲王楚欽最終以副拍上場。（圖／人民日報）

▲王楚欽最終以副拍上場。（圖／人民日報）

王楚欽強調，「所以我也想給他們提醒一下，每一塊球拍，尤其是打比賽的板，是對運動員最珍貴、最信賴的武器，我希望他們在檢測的時候，能好好去保護這個球拍，而不是就跟普通的機器一樣，檢測完就隨手扔隨手接觸，因為海綿很容易就開（膠）。」

該場16強賽中，王楚欽與孫穎莎大比分以3比0戰勝巴西組合雨果·卡爾德拉諾、布魯娜晉級，比分為「11-2、11-7、11-4」。

▲▼王楚欽孫穎莎2025世界盃對上巴西隊。（圖／新華社）

▲▼王楚欽孫穎莎2025世界盃對上巴西隊。（圖／新華社）

▲▼王楚欽孫穎莎2025世界盃對上巴西隊。（圖／新華社）

▲王楚欽、孫穎莎對上巴西隊。（圖／新華社，上同）

對於王楚欽的球拍損壞一事，目前國際乒聯對中國隊做出兩項允諾，「一是與場館方確認，是否有監視器畫面後，及時回報；二是將繼續深入調查球拍受損原因，並形成書面調查向中國隊報告。」

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