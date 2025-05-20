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王楚欽「球拍又壞了」！　疑檢查時脫膠…中國隊怒求調監視器

▲王楚欽主拍脫膠。（圖／翻攝自微博）

▲王楚欽主拍脫膠。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國25歲桌球名將王楚欽19日在卡達多哈世界桌球錦標賽混雙賽前，球拍疑似在主辦檢查環節中毀損，這也是王楚欽繼巴黎奧運主拍被記者踩斷後，二度在國際賽事上，球拍被毀。他在場邊無奈舉起雙手看向裁判，對方卻堅稱「不影響比賽」。

▲▼王楚欽球拍又壞。（圖／人民日報）

▲▼王楚欽向教練表達不滿。（圖／人民日報）

▲▼王楚欽球拍又壞。（圖／人民日報）

綜合陸媒報導，混雙比賽前，王楚欽發現，主拍膠皮頂部出現明顯摺痕和開口。檢測顯示，球拍狀態正常，但賽前裁判從密封袋中取出後，球拍膠皮已部分脫離，裁判卻認為該狀況「不影響王楚欽比賽」。

▲▼王楚欽與裁判爭論。（圖／翻攝自微博）

▲▼王楚欽與裁判爭論，還試圖壓緊脫膠的球拍。（圖／翻攝自微博）

▲▼王楚欽與裁判爭論。（圖／翻攝自微博）

王楚欽在球桌與場邊來回走動，向裁判溝通無果，轉而找向教練，一旁的隊友孫穎莎十分擔心，連對手巴西隊的雨果也上前關心王楚欽。雙方僵持無果，最終王楚欽只好下場換副拍，重新檢測再上陣。

該場16強賽中，王楚欽與孫穎莎大比分以3比0，戰勝巴西組合雨果·卡爾德拉諾、布魯娜晉級，比分為「11-2、11-7、11-4」。

王楚欽賽後受訪時表示，所幸自己近期有加強副拍練習，上場沒什麼大問題。不過他也感到失望，直言連續兩次大賽，遭遇此類事件「難以接受」，並呼籲，應對運動員器材給予更專業保護。

▲▼王楚欽孫穎莎2025世界盃對上巴西隊。（圖／新華社）

▲▼王楚欽孫穎莎2025世界盃對上巴西隊。（圖／新華社）

▲▼王楚欽孫穎莎2025世界盃對上巴西隊。（圖／新華社）

▲王楚欽、孫穎莎2025世界錦標賽對上巴西隊。（圖／新華社，上同）

球拍在偵測後至賽場期間受損，涉及接觸人員包括，偵測人員、裁判及對手檢查環節。國際乒聯稱，檢測流程無誤，未明確說明異常原因。

中國乒協抗議，並要求國際乒聯徹查、調閱監視器畫面，還提出三點，「允許球隊監督偵測、更換更安全的密封容器、偵測全程錄影。」雙方賽後開會，國際乒聯僅部分採納，表示錄影暫時無法做到。

目前國際乒聯隊中國隊做出兩項允諾，「一是與場館方確認，是否有監視器畫面後，及時回報；二是將繼續深入調查球拍受損原因，並形成書面調查向中國隊報告。」

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