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王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

宋小姐還原自己與王文洋從結識、交往及懷孕生子過程，強調王文洋答應給孩子每年200萬元至20歲成年。

▲宋小姐還原自己與王文洋從結識、交往及懷孕生子過程，強調王文洋答應給孩子每年200萬元至20歲成年。

圖文／鏡週刊

宋小姐說，她與王文洋發生近10次關係，剛開始都在信義區豪宅做愛，但得知她懷孕後，王文洋沒有太大反應，淡淡地告訴她只有流掉或生下來2個選擇，生的話，一年會給200萬元，直到孩子20歲成年為止，要她回去想想看，後來她決定把孩子生下來。

從宋小姐懷孕後，王文洋就改通知她在下午到宏仁集團的舊辦公室碰面，為了配合王文洋晚起床的習慣，宋小姐回憶，每次到舊辦公室時，都是王的祕書帶她去會議室等，她記得會議室不大，除了桌椅外，還有一組茶几，因為肚子已略為隆起，加上生理反應不舒服，她婉拒做愛，但王文洋暗示若不配合就不再給錢，仍坐在沙發上要她口交，或撫摸她的身體。

王文洋遭控在辦公室要求宋小姐脫衣撫摸並口交，雙方糾紛已鬧上法院。

▲王文洋遭控在辦公室要求宋小姐脫衣撫摸並口交，雙方糾紛已鬧上法院。

宋小姐說，她生下孩子後到坐月子，王文洋從來沒有關心過她，就連坐月子中心也是她自己尋找決定及付錢。但為了孩子撫養費問題，王文洋曾約她到位在捷運南京復興站附近的新辦公室見面，她記得辦公室附近有一間當鋪，旁邊還有一家事務所，但王要她走後面巷子的另一道門進入辦公室，她到現場後，由王的祕書幫忙開門引領她上樓。

她進到王文洋的辦公室聞到濃濃雪茄味，因剛坐完月子不能行房，但王文洋仍要她脫衣服，愛撫親吻一番，依照原本口頭協議，她生子後，王文洋每年付款200萬元至孩子滿20歲，剛開始，王文洋從抽屜拿出2大疊錢磚放在桌上讓她帶回，幾乎都是銀行剛領出的新鈔，且綁有白色捆條，但部分則混有舊鈔，她都直接放進包包並未當場點鈔。

不過，後來她希望一次拿完4千萬元款項，為此，王文洋相當不高興，提到自己是信守承諾的人，痛罵宋不聽話，講好拿錢一年一次，不但改來改去，而且還找理由不想發生性關係，甚至一直頂嘴。

王文洋未否認與宋女關係，但透過律師表示尊重司法程序，一切交由法院審理。

▲王文洋未否認與宋女關係，但透過律師表示尊重司法程序，一切交由法院審理。

直到去年8、9月間，2人為了撫養費問題又吵架，宋小姐再度到新辦公室找王文洋，王的態度變得強硬，不但直接嗆明：「妳這是恐嚇取財！勒索我。」還叫來保鑣要將宋趕走，但宋賴著不走，王文洋氣得要部屬報警處理，大罵：「妳要告就告，法院頂多只會判我一個月給妳2、3萬元。」宋只好悻悻然離開。


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後來，2人保持這樣的性關係一段時間，宋小姐說，當她生日時，王文洋也會很貼心地準備生日禮物，有次送她一只名錶，本刊根據宋小姐提供的照片發現，這是瑞士獨立製錶名廠FRANCK MULLER的Long Island系列珠寶鑽錶，除了以18K玫瑰金製作，錶殼鑲嵌144顆明亮式切割鑽石，鑽石總重約1.92克拉，面盤則為珍珠母貝材質，並飾以手工繪製的填彩牡丹圖案，樣式非常浪漫，定價84萬5千元。

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