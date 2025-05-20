女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

▲宋小姐說，王文洋曾帶她到勞瑞斯牛排館包廂用餐，看得出王是常客，與餐廳人員都很熟。（翻攝勞瑞斯牛肋排餐廳官網）



圖文／鏡週刊

宋小姐還向本刊透露，王文洋有次在豪宅向她炫耀戴在手上的三問錶，即可由特殊的報時樂音掌握時、刻、分的名錶，讓人們只需透過聲音便可判斷當下時間，由於錶殼間的齒輪、發條、音錘、音簧等上百樣零件都很精細，只能純手工打造，要價不菲，動輒上千萬元，王文洋不但說：「等了好久，終於買到了！」還興奮地跟她一起聆聽報時樂音。

宋小姐曾經多次把孩子的可愛照片一疊疊交給王文洋看，還附上出生證明，但王根本不想多看就直接放進抽屜，還口氣很衝地說：「將來通貨膨脹，每年給的200萬元也會跟著加碼提供。」

▲宋小姐接受本刊專訪，娓娓道來與王文洋交往過程，為避免身分洩露遭報復，全身包得密不通風。

宋小姐表示，她與王文洋交往期間，2人除了維持性伴侶的關係，王也會大方送奢侈品，2人曾經到信義區高檔的英式風格Lawry’s勞瑞斯牛肋排餐廳大啖美食，2人進入隱密性極高的包廂用餐，王文洋跟餐廳主管看來都很熟，點餐時只說「一樣」，餐點就依序上桌，彷彿自家廚房，她與王出門時，兩人獨處與一般情侶沒有什麼兩樣。

▲勞瑞斯牛排最早在1938年成立於美國比佛利山莊，提供頂級牛排與海鮮，來台成立分店，頗受饕客好評。（翻攝勞瑞斯牛肋排餐廳官網）

宋小姐說，她告訴王文洋，只想讓孩子過好一點，也能像哥哥姊姊（指王文洋的婚生子女）一樣讀好學校，但王文洋氣得大罵：「不一樣！」指2人是金錢關係，很多人努力工作也拿不到年薪200萬元，不但叫她要知足，還說她是買來的，本來就要配合發生關係，氣憤時還辱罵她是妓女。

宋小姐還提到，王文洋常抱怨父親王永慶偏心，對其他孩子比較好，但他對自己生下的孩子何嘗不也是如此？她已將2人對話過程錄下，並呈報給法院，至於小孩是否真為王文洋所生，真相仍有待法官審理判斷才能揭曉。

▲王文洋未否認與宋女關係，但透過律師表示尊重司法程序，一切交由法院審理。



更多鏡週刊報導

封面故事／千億總裁女大生生子風暴擴大 專訪宋女爆王文洋包養祕辛

總裁包養女大生5／包養女大生遭控翻臉不認人 王文洋回應了

總裁包養女大生／王文洋生子風暴擴大 女大生現身解密包養始末