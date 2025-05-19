國中會考輪椅生難出入　暖警攙扶協助上車

▲國中會考一名輪椅生出入困難，員警巡邏發現主動上前協助，家長見溫馨場景感覺非常窩心。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

114年度國中教育會考於17、18日登場，台中市東勢警分局為維護考場周邊交通秩序與考生安全，提前規劃各項勤務，並於東勢高工考場派遣警力執行交通疏導與治安維護工作，積極協助導引車流與人潮，致力營造一個安全、順暢且無干擾的應考環境，讓考生能安心應試，家長放心陪考。

昨午東勢派出所警員羅婉慈與洪偉倫於考場外執勤時，注意到一名乘坐輪椅的考生於考試結束後由家屬接送，因接駁車輛無法靠近考場門口，加上地形與身體狀況限制，考生上車顯得困難。兩位員警見狀後立即上前關心，主動協助攙扶考生，合力將其平穩護送至車上，整個過程細心且溫柔，充分展現同理與耐心。

這一幕溫馨畫面不僅令家屬深感感激，連在場的其他民眾也紛紛表示肯定與讚許。考生家屬表示：「警察主動幫忙的那一刻，真的覺得非常窩心，也讓我們感受到社會的溫暖。」員警的一舉一動不僅提升了警方親民形象，更傳遞出人性化執法的正面能量。

東勢警分局長林中興表示，警察除維護治安、交通安全外，更應成為民眾生活中的支持力量。面對各類勤務與突發狀況，員警秉持同理心與服務精神，主動協助需要幫助的人，是警察工作不可或缺的一部分。此次羅、洪兩位同仁熱心助人的行動，不僅是盡忠職守的體現，更彰顯警察在人性關懷上的深度與溫度。未來，東勢分局將持續秉持「為民服務、主動關懷」的理念，以溫暖與專業守護每一位民眾，打造更友善、更安心的社區環境。