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花東3小時疏運SOP深夜啟動成功奏效　交通部長陳世凱發文感謝第一線人員

▲花東3小時疏運SOP深夜啟動成功奏效，交通部長陳世凱發文感謝第一線成員。（圖／陳世凱臉書）

▲交通部長陳世凱發文感謝第一線交通人員。（圖／翻攝陳世凱臉書

記者陳弘修／台北報導

花蓮18日遭遇強降雨襲擊，和仁至崇德段河水暴漲，土石泥流一度淹沒鐵道，導致列車無法通行，現場遍布落石與泥沙。為防交通中斷，交通部深夜緊急啟動「運具聯防」機制，展開公鐵空海聯手疏運行動，花東三小時疏運SOP成功發揮效能，守住東部交通命脈。

交通部長陳世凱19日在社群平台發文，向所有第一線交通人員致敬，「在這場與時間賽跑的夜晚，讓花蓮不成為孤島。」

陳世凱表示，災情發生後，交通部立即整合鐵路、公路、航空與海運資源。台鐵緊急成立一級應變小組，針對中斷路段調派接駁客運支援，同時協調高鐵深夜加開2班自由座列車，讓旅客可無縫轉乘。

另外，公路局方面迅速調度20輛遊覽車執行接駁任務，共加開34車次，往返新城與和平站之間，運送超過1,000名旅客。航空部分則緊急協調立榮航空，今早加開台北－花蓮雙向各1班，力挺早晨通勤族。至於海運，新臺馬輪與綠島之星二號也同步備援待命，確保萬一其他運具無法運行時，仍有替代方案可用。

陳世凱指出，台鐵工程團隊冒雨徹夜施工，今日凌晨雨勢稍歇後，即連夜搶通和平至新城段路線，並於清晨5時前完成臨時搶通。針對無電區段，也調派柴油列車支援，確保列車能持續行駛，旅客不滯留。
「感謝每一位旅客的耐心與配合。」陳世凱強調，感謝所有交通隊夥伴不眠不休的努力，跨單位快速應變，才能讓花東交通不中斷，交通部將持續守護每一位用路人的安全，確保災時不中斷、旅途有保障。

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