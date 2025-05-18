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花蓮女教師慘遭殺害　校方慟：她優秀盡責...部落女孩聞噩耗大哭

▲▼花蓮女教師遭殺害，陳屍教會後方宿舍中。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲花蓮女教師遭殺害，陳屍教會後方宿舍中。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

文／中央社

花蓮縣某校女教師昨天被人發現陳屍某召會聚會所房間內，且疑遭勒斃。警方組成專案小組，同時調閱周遭監視器及清查被害女教師交友情況，目前已鎖定特定對象持續追查。

花蓮縣警察局新城分局今天表示，昨天下午4時許接獲民眾報案，指稱秀林鄉某召會聚會所房間內1名蔡姓女子疑似身亡。

警方及救護人員到場，確認女子明顯死亡，且頸部發現擦挫傷，隨即通報鑑識人員到場勘察、採證；新城警分局同步組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦；針對被害人生前是否遭到性侵及致命傷為何，警方回應，已報請地檢署相驗中。

▲▼花蓮女教師遭殺害，陳屍教會後方宿舍中。（圖／記者王兆麟翻攝）

被害女教師在花蓮偏鄉任教，學校校長告訴中央社記者，被害女教師去年教甄從外縣市來到花蓮服務，是非常盡責、優秀的老師；這兩天週休假日，明天上學後，師生知道此事會很難過、悲痛，校方將展開輔導措施。

吳姓教友說，被害女教師去年8、9月報到後，就住在教會會所，為人親切，是非常好的姊妹，如今發生這種事，感到非常痛惜，可說是教會的損失；被害女教師非常照顧青少年，一個部落女孩得知噩耗，傷心難過大哭。

教友說，昨天被害女教師突然用自己的帳號在LINE群組發訊息「女老師遭殺害」，教友見狀後緊急找人，雖覺得可疑，又聯繫不上對方，於是通報警方。

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