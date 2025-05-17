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汪小菲二婚！李進良女友田欣「罕見」露面　祝福新人早生貴子　

記者任以芳／北京報導

已故台灣女星大S前夫汪小菲和二婚妻子馬筱梅（Mandy）今天（17）日在北京郡王府舉辦二婚婚禮，兩人好朋友李進良也專程從台灣搭飛機來參加婚禮。被台媒問送什麼禮物給新人？李進良笑說，早在一年半前把汪小菲和馬筱梅互相送給對方。另外，李進良女友田欣也「罕見」露面，穿著一身粉色禮服十分貴氣優雅，同時祝福新人「早生貴子！」

汪小菲與前妻大S離婚後，與同為台灣姑娘的馬筱梅談戀愛，並於2024年3月28日在朋友圈宣布向馬筱梅求婚成功，同年5月27日兩人在上海登記結婚，傳出今年補辦婚禮。不料，碰到大S年初病逝，原本以為婚禮延期，最終今天17日婚禮照常舉行，選在北京有400年歷史郡王府四合院場地舉行婚宴，也是兩人二婚婚禮。

▲▼ 李進良露面參加汪小菲婚禮 。（圖／記者任以芳攝）

▲送什麼禮給新人？李進良笑說，已把兩人互送給對方。（圖／記者任以芳攝）

據了解，汪小菲婚禮兩點開始開放賓客進場，六點準時婚宴開席。下午大約三點多，許多親友、遠方來的賓客陸續進場，聽得出來許多人都是台灣口音，包括馬筱梅媽媽也提早現身出席。

李進良這次除了特別飛北京，還準備愛馬仕棋盤送給新人當禮物，「讓他們放在家裡當裝飾品，表示他們在人生路上棋逢對手。婚姻也是起手無回大丈夫，觀棋不語真君子。」更提到汪小菲先前就有表明不收禮金，所以不會另外包紅包，曾有傳聞他和田欣此次將擔任汪小菲的的伴郎、伴娘，對此他則回應：「這個是一個親朋好友的聚會，沒有伴郎、伴娘這回事。」

▲▼ 汪小菲婚禮、北京、郡王府 。（圖／記者任以芳攝）

▲李進良恭喜好友汪小菲、馬筱梅幸福。（圖／記者任以芳攝）

汪小菲與馬筱梅好友兼媒人李進良也很早到場，身邊沒有看到女友田欣和女兒。一開始他見到台媒十分低調，只說「祝福他們兩個（汪馬）」，一旁飯店人員也不斷勸離媒體，「這邊不讓拍照，不好意思，請到旁邊去。」

李進良後來被引導去郡王府婚宴正門，問及千里迢迢從台灣過來有沒有祝福的話想說？李進良才停下腳步表示，「這是兩岸三地很關心婚禮，終究得到兩岸三地祝福，恭喜他們。」

問及送什麼禮物給新人？李進良幽默的說，「禮物已經送過，一年半前把小菲送給筱梅，把筱梅送給小菲。」並且表示自己沒有包禮金，因為汪小菲婚禮這次不收禮金。

李進良這次除了特別飛北京，已經把愛馬仕棋盤送給新人當禮物，主要不是新婚禮物是新婚禮物。」先前他也解釋，「讓他們放在家裡當裝飾品，表示他們在人生路上棋逢對手。婚姻也是起手無回大丈夫，觀棋不語真君子。」
▲▼ 李進良女友田欣，罕見露面參加汪小菲婚禮，身旁疑似李進良愛女Emma 。（圖／記者任以芳攝）

▲李進良女友田欣「罕見」露面。（圖／記者任以芳攝）

身為的媒人李進良也帶著女友田欣，以及愛女Emma參加婚禮。但是兩人十分低調一前一後進場，李進良入場後沒多久，身穿粉色長禮服的田欣才出現，兩人一前一後進場。

過去被指稱是「小三」的田欣，極少與李進良公開露面，這次「罕見」出現面對參加汪小菲婚禮，面對媒體只說，「是兩人好友，祝福他們百年好合、早生貴子。」身旁疑似是李進良的愛女Emma，穿白色露肩小禮服，低頭不語，但長髮掩飾不住精緻漂亮的臉蛋。

▲▼ 汪小菲婚禮、北京、郡王府 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸知名男星送上花籃祝賀。（圖／記者任以芳攝）

這次來的賓客都是汪小菲與馬筱梅在台灣語北京的好朋友與親人，門口花籃就是大陸知名老牌影心朱時茂送的花籃，上面寫「小菲尋愛終有伴，筱梅綻香正逢君。」

由於汪小菲婚禮現場十分保密，一開始外界猜測是位於北京前門第一名四合院五星級酒店東方文華，但結果答案揭曉是在位於北京朝陽區有古老歷史郡王府舉行婚禮，郡王府是舉辦中式婚禮和新中式婚禮的絕佳場地，雍容華貴的氣場與北京特色十分受到高消費新人歡迎，一桌婚宴菜色6888到9999元人民幣，換算最貴一桌約5萬台幣上下。

▲▼汪小菲婚禮,張蘭。（圖／記者任以芳攝）

▲汪小菲母親張蘭，已故女星大S前婆婆。（圖／記者任以芳攝）

稍早麻六記創辦人、汪小非母親張蘭被台媒直擊在郡王府外張羅事情，疑似與親友商討事情，大約十多分鐘後，她又走進婚宴會場，為了兒子二婚喜事，她穿著一身訂製白色中式禮服，鑲有細緻的珍珠裝飾，脖子上還有精緻的鑽石造型別針，整體看起來十分雍容華貴。

問及今天的心情，張蘭說，「該講的我們都講過了，祝今天所有來參加我們婚禮，以及鏡頭前的所有的寶寶們，日後的生活沸騰，美滿幸福。」

由於張小菲與妻子結婚前，遭到前夫爆料，一度影響外界觀感。張蘭談到兒子一路走來、心路歷程，也說，「今天很開心，一定開心！人生就是要跌宕起伏，就是要經歷人生四季，有春天，有夏天，有冬天。」

▼汪小菲與馬筱梅今天補辦二婚婚禮。（圖／翻攝自微博／吃瓜少女張小寒）

▲▼汪小菲。（圖／翻攝自微博／吃瓜少女張小寒）

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