　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

張蘭現身！穿珍珠禮服大喊開心　談汪小菲二婚：人生就是跌宕起伏

記者任以芳／北京報導

已故台灣女星大S前夫汪小菲和二婚妻子馬筱梅（Mandy）今天在北京郡王府舉辦婚禮，稍早汪小菲的母親張蘭穿著一席白色鑽石珍珠中式禮服，出現在飯店門口接受台灣媒體訪問，談及兒子與媳婦一路走來心路歷程，她說，謝謝大家來參加婚禮，今天非常開心！「人生就是要跌宕起伏，就是要經歷。」語畢，她與台灣娛樂記者葛斯齊視訊，但沒說幾句，因保安來驅趕記者，張蘭順勢轉身回婚宴會場。

汪小菲與前妻大S離婚後，與同為台灣姑娘的馬筱梅談戀愛，並於2024年3月28日在朋友圈宣布向馬筱梅求婚成功，同年5月27日，兩人在上海登記結婚，傳出於今年補辦婚禮，卻碰到大S年初病逝，原本以為婚禮延期，但最終今天17日婚禮照常的行，選在在北京有400年歷史郡王府舉行婚宴，也是兩人二婚婚禮。

稍早，麻六記創辦人、汪小非母親張蘭被台媒直擊在郡王府外張羅事情，疑似與親友商討事情，大約十多分鐘後，她又走進婚宴會場，為了兒子二婚喜事，她穿著一身訂製白色中式禮服，鑲有細緻的珍珠裝飾，脖子上還有精緻的鑽石造型別針，整體看起來十分雍容華貴。

▲▼汪小菲婚禮,張蘭。（圖／記者任以芳攝）

▲汪小菲母親張蘭。（圖／記者任以芳攝）

相隔半小時左右，張蘭又走出來招呼入場賓客，正好見到在外面台媒群，聽到大家關心，她一開始大喊，「很開心！今天一定非常開心！」台媒也呼應，「我們今天有去麻六記。」她則說，「要來吃酸辣粉喔！」

問及今天的心情，張蘭說，「該講的我們都講過了，祝今天所有來參加我們婚禮，以及鏡頭前的所有的寶寶們，日後的生活沸騰，美滿幸福。」

由於張小菲與妻子結婚前，遭到前夫爆料，一度影響外界觀感。張蘭談到兒子一路走來、心路歷程，也說，「今天很開心，一定開心！人生就是要跌宕起伏，就是要經歷人生四季，有春天，有夏天，有冬天。」

▲▼汪小菲婚禮,張蘭。（圖／記者任以芳攝）

▲▼汪小菲婚禮,張蘭。（圖／記者任以芳攝）

▲張蘭與葛斯齊視訊被保安打斷，終止媒體拍攝。（圖／記者任以芳攝）

語畢，一旁大陸媒體打給台灣娛樂記者葛斯齊視訊，張蘭一看見，馬上大喊，「這誰呀！小葛好，你怎麼沒來呀？」葛斯齊在鏡頭也開心笑了。

原本兩人要繼續聊天，郡王府的保安人員出來勸離記者，一直說，「不准拍攝！不要拍攝。」張蘭見狀也被順勢帶回婚宴會場。

至於汪小菲與馬筱梅今天很早進入婚宴會場，兩人身穿中式婚服，一前一後走進婚禮現場的畫面也被大陸媒體拍下。透過照片可見到，汪小菲身穿一件黑色外套，外套上有金色龍形的刺繡設計，婚服的設計既華麗又充滿中國風氣息。

他從禮車出來後，用右手扶著車門，臉上露出淡定表情，接著快步走上階梯，進入婚禮現場。至於馬筱梅跟在後面穿著一襲鮮紅色的鑲金邊傳統中式禮服，一樣有搭配金色龍紋刺繡，旗袍的剪裁十分修身，側邊開衩的設計展現好身材，小倆口一前一後進到婚禮現場的畫面，全被拍了下來。

▲▼ 汪小菲婚禮、北京、郡王府 。（圖／記者任以芳攝）

▲汪小菲好友李進良 。（圖／記者任以芳攝）

據了解，汪小菲與馬筱梅只邀請至親好友，大約200多人，婚禮時間是晚間6點開始，大約從下午3點賓客陸續進場，不少來自台灣親友，包括馬筱梅的母親也提前到場。

另外，兩人好友李進良也特地從台北飛來北京參加婚禮，問及送什麼禮物？他笑說，「一年半前已經把馬筱梅與汪小菲互相送給對方」，同時也祝福兩人幸福美滿，終究得到兩岸三地祝福，恭喜他們。

▼ 北京郡王府外安保森嚴， 門外是大陸知名演員朱時茂送的花籃  。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 汪小菲婚禮、北京、郡王府 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 汪小菲婚禮、北京、郡王府 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 汪小菲婚禮、北京、郡王府 。（圖／記者任以芳攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 5182 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中職罕見判例　餅總動氣脫帽抗議
國中會考寫作題目　考生：看到愣住5分鐘
黃仁勳「兆元宴」！仁寶沒缺席了　董座親自出席
黃仁勳兆元宴經典照再現！　7龍頭大廠老闆齊坐首排
大咖韓星12年前腦出血倒下　「存活率只有一半」醫療費砸千萬救
汪小菲「御用保母」IP在台灣！　大S兒女疑未出席婚禮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

張蘭現身！穿珍珠禮服大喊開心　談汪小菲二婚：人生就是跌宕起伏

33歲孫楊比20歲潘展樂「快1秒」　兩人今晚決賽對決！

雷軍「摔西瓜」秀小米汽車防彈塗層　網怒罵：嚴重誤導消費者！

中美關稅戰暫時停火　陸專家澆冷水：川普「撐過6月」恐又翻臉

上億違建「英之園」確定強拆！網友戲稱：潮汕最牛違建豪宅

陸新冠疫情抬頭　廣東4月爆2.3萬例

女學生請生理假被逼「脫褲證明」　陸大學：有人說謊一個月請5次

中國太空站發現微生物新物種！命名「天宮尼爾菌」

中國減持美債　3月持倉規模退為第3大持有國

阿里巴巴：AI產品連7季3位數成長　阿里雲營收成長18%

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

#吳明達 假釋遭撤銷！送北監執行25年殘刑

GD大讚IU是送禮天使！ 曾送他「一冰箱的酒」

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

【Baby Shark到底有什麼魔力？】音樂一放立刻喚醒賴床兒子！

曾國城捲風波後首露面　認有陰影「不講別人的事情」

張蘭現身！穿珍珠禮服大喊開心　談汪小菲二婚：人生就是跌宕起伏

33歲孫楊比20歲潘展樂「快1秒」　兩人今晚決賽對決！

雷軍「摔西瓜」秀小米汽車防彈塗層　網怒罵：嚴重誤導消費者！

中美關稅戰暫時停火　陸專家澆冷水：川普「撐過6月」恐又翻臉

上億違建「英之園」確定強拆！網友戲稱：潮汕最牛違建豪宅

陸新冠疫情抬頭　廣東4月爆2.3萬例

女學生請生理假被逼「脫褲證明」　陸大學：有人說謊一個月請5次

中國太空站發現微生物新物種！命名「天宮尼爾菌」

中國減持美債　3月持倉規模退為第3大持有國

阿里巴巴：AI產品連7季3位數成長　阿里雲營收成長18%

U13社區棒球四強出爐　中大紅襪炸裂首轟、台中騎士投手狂飆14K

太寵了！朱智勛割愛「百想視帝得獎大禮」送給台灣粉絲　千人當場嚇歪

夏天4水果別吃太多！醫師示警：恐影響骨頭健康

胡瓜重返出道發源地！　爆「小禎出生」跟此地也有淵源

田馥甄現身台南開唱　「0遮掩坐路邊吃蚵嗲」竟沒人發現！

中山新打卡點！SQUAREBEAR「紐約貝果攤」美式印花T恤、聯名餐點登場

「夢想家啦啦隊長」凍卵取17顆　PO巨肚照洩身材：我的人生大事

罕見妨礙守備蘇智傑得分不算　餅總動氣脫帽抗議

陸女星帶女兒赴英王室宴會！與王后卡蜜拉歡談　網挖出真相挨酸

黃仁勳「兆元宴」！仁寶沒缺席了　董座親自出席

【當妳有一群高個子朋友】狂被欺負身高　拿高處物時卻給滿情緒價值XD

大陸熱門新聞

26歲正妹康復師「副業撿回收」

罰親中藝人「是支持」陸網：看誰不在名單裡

醫師證實：多看「肌肉男」可緩解壓力

張蘭現身！穿珍珠禮服大喊開心

汕頭上億違建「英之園」確定強拆！

陸三名性侵未成年惡狼執行死刑 一人曾假冒初中生網路交友作案

雷軍「摔西瓜」　秀小米汽車防彈塗層

請生理假被逼脫褲　校方：有人說謊月請5次

解放軍調整組建三所軍校！均視為高教院校 向社會招收高中畢業生

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

中國太空站發現微生物新物種！命名「天宮尼爾菌」

中美關稅戰停火　陸專家：川普恐又翻臉

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

中國減持美債　3月持倉規模退為第3大持有國

更多熱門

相關新聞

汪小菲婚宴禮開箱是寶格麗

汪小菲婚宴禮開箱是寶格麗

汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）17日在北京郡王府舉行婚禮，為兩人牽線的好友李進良也受邀出席，新人特別準備了伴手禮盒，用中國結裝飾，內含寶格麗產品及古瓷瓶，寓意吉祥喜氣。婚宴前，兩人還於自家餐廳麻六記舉行迎賓宴，現場僅低調邀請至親好友，可見小倆口為了婚禮投入了許多心思。

汪小菲「御用保母」在台灣！兒女疑未出席婚禮

汪小菲「御用保母」在台灣！兒女疑未出席婚禮

汪小菲、Mandy穿中式婚服現身！　「一前一後進場」全被拍

汪小菲、Mandy穿中式婚服現身！　「一前一後進場」全被拍

汪小菲傳砸天價辦婚禮！Mandy絕美婚紗照曝光　小倆口深情對望放閃

汪小菲傳砸天價辦婚禮！Mandy絕美婚紗照曝光　小倆口深情對望放閃

黃仁勳美食地圖！「十二月」與家人共進午餐　兆元宴老地方再現

黃仁勳美食地圖！「十二月」與家人共進午餐　兆元宴老地方再現

關鍵字：

張蘭汪小菲二婚北京郡王府

讀者迴響

熱門新聞

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

老公報稅10年！她今年「偷偷學」一查心涼了

科技男「老婆是國中老師」14歲被迫性交一周2次

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

他買春「傳播妹留場觀看」他付3.6萬被告性侵

台鐵香山=新竹「行人入侵被區間車撞上」　8列車延誤

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

顏志琳竟是「涼山特勤隊」退伍　網友全跪了

國中會考再傳作弊！數學科3考生偷瞄隔壁答案遭逮

快訊／16縣市大雨特報　下到晚上

高雄砸店惡煞成日月潭亡魂！主嫌「叔叔」喪命

韓76萬網紅Aori注射健康針出事　「手術台上大失血」黑紫瘀青驚悚全身照曝光

女主角演技太差！短劇男神氣炸：我哭著她喊卡點眼藥水

台鐵南迴19:49搶通　中斷5小時「旅客等接駁」慘況曝

更多

最夯影音

更多

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面