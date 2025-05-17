張蘭現身！穿珍珠禮服大喊開心　談汪小菲二婚：人生就是跌宕起伏

記者任以芳／北京報導

已故台灣女星大S前夫汪小菲和二婚妻子馬筱梅（Mandy）今天在北京郡王府舉辦婚禮，稍早汪小菲的母親張蘭穿著一席白色鑽石珍珠中式禮服，出現在飯店門口接受台灣媒體訪問，談及兒子與媳婦一路走來心路歷程，她說，謝謝大家來參加婚禮，今天非常開心！「人生就是要跌宕起伏，就是要經歷。」語畢，她與台灣娛樂記者葛斯齊視訊，但沒說幾句，因保安來驅趕記者，張蘭順勢轉身回婚宴會場。

汪小菲與前妻大S離婚後，與同為台灣姑娘的馬筱梅談戀愛，並於2024年3月28日在朋友圈宣布向馬筱梅求婚成功，同年5月27日，兩人在上海登記結婚，傳出於今年補辦婚禮，卻碰到大S年初病逝，原本以為婚禮延期，但最終今天17日婚禮照常的行，選在在北京有400年歷史郡王府舉行婚宴，也是兩人二婚婚禮。

稍早，麻六記創辦人、汪小非母親張蘭被台媒直擊在郡王府外張羅事情，疑似與親友商討事情，大約十多分鐘後，她又走進婚宴會場，為了兒子二婚喜事，她穿著一身訂製白色中式禮服，鑲有細緻的珍珠裝飾，脖子上還有精緻的鑽石造型別針，整體看起來十分雍容華貴。

▲汪小菲母親張蘭。（圖／記者任以芳攝）

相隔半小時左右，張蘭又走出來招呼入場賓客，正好見到在外面台媒群，聽到大家關心，她一開始大喊，「很開心！今天一定非常開心！」台媒也呼應，「我們今天有去麻六記。」她則說，「要來吃酸辣粉喔！」

問及今天的心情，張蘭說，「該講的我們都講過了，祝今天所有來參加我們婚禮，以及鏡頭前的所有的寶寶們，日後的生活沸騰，美滿幸福。」

由於張小菲與妻子結婚前，遭到前夫爆料，一度影響外界觀感。張蘭談到兒子一路走來、心路歷程，也說，「今天很開心，一定開心！人生就是要跌宕起伏，就是要經歷人生四季，有春天，有夏天，有冬天。」

▲張蘭與葛斯齊視訊被保安打斷，終止媒體拍攝。（圖／記者任以芳攝）

語畢，一旁大陸媒體打給台灣娛樂記者葛斯齊視訊，張蘭一看見，馬上大喊，「這誰呀！小葛好，你怎麼沒來呀？」葛斯齊在鏡頭也開心笑了。

原本兩人要繼續聊天，郡王府的保安人員出來勸離記者，一直說，「不准拍攝！不要拍攝。」張蘭見狀也被順勢帶回婚宴會場。

至於汪小菲與馬筱梅今天很早進入婚宴會場，兩人身穿中式婚服，一前一後走進婚禮現場的畫面也被大陸媒體拍下。透過照片可見到，汪小菲身穿一件黑色外套，外套上有金色龍形的刺繡設計，婚服的設計既華麗又充滿中國風氣息。

他從禮車出來後，用右手扶著車門，臉上露出淡定表情，接著快步走上階梯，進入婚禮現場。至於馬筱梅跟在後面穿著一襲鮮紅色的鑲金邊傳統中式禮服，一樣有搭配金色龍紋刺繡，旗袍的剪裁十分修身，側邊開衩的設計展現好身材，小倆口一前一後進到婚禮現場的畫面，全被拍了下來。

▲汪小菲好友李進良 。（圖／記者任以芳攝）

據了解，汪小菲與馬筱梅只邀請至親好友，大約200多人，婚禮時間是晚間6點開始，大約從下午3點賓客陸續進場，不少來自台灣親友，包括馬筱梅的母親也提前到場。

另外，兩人好友李進良也特地從台北飛來北京參加婚禮，問及送什麼禮物？他笑說，「一年半前已經把馬筱梅與汪小菲互相送給對方」，同時也祝福兩人幸福美滿，終究得到兩岸三地祝福，恭喜他們。

▼ 北京郡王府外安保森嚴， 門外是大陸知名演員朱時茂送的花籃 。（圖／記者任以芳攝）