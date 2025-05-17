快訊／17縣市大雨特報！大雷雨炸6地　警戒範圍曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署下午3時30分持續針對17縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（17）日新竹以北、南投、嘉義、台南、花蓮地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

大雨特報

影響時間：17日下午至17日晚上

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣山區

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署下午3時40分也針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市6縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午5時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

彰化縣 二水鄉

南投縣 南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉

雲林縣 斗六市、古坑鄉、林內鄉

嘉義市 東區

嘉義縣 大林鎮、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、阿里山鄉

台南市 白河區、東山區

▲大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）





資料來源：氣象署