士林市場化身台北深夜食堂　開幕未滿月被貼「消安不合格」

▲士林市場化身台北深夜食堂，但開幕未滿月被貼「消安不合格」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

士林公有市場地下美食街4月25日重新開幕，斥資億元改裝變身「台北深夜食堂」，但議員秦慧珠發現，營業不到1個月就環境髒亂、電線裸露；甚至連消防公安都出問題，被消防局貼上不合格場所公告，開罰最少2萬元。對此，台北市市場處允諾改善並精進管理模式，也會督促消防廠商盡速修復。

士林市場地下美食街2011年啟用，市場處與經濟部斥資1億費時一年半整修翻新，在4月25日重新開幕，從入口電扶梯玻璃屋、市場周圍花圃綠美化、B1室內天花板及地板更新、600+標準座席、S造型座位區等，還有媲美百貨美食街的自助回收檯、洗手檯、五星級廁所等，將士林市場地下美食街打造成成為台北夜貓子、國內外觀光客必訪的「深夜食堂」。

但國民黨議員秦慧珠說，日前與助理前往現場發現不少問題，進出口空間環境髒亂、垃圾亂塞，牆壁上到處都是塗鴉、電線等。此外，天花板鬆動還堆放行李箱包裹、走道隨手置放推車、椅子、餐檯等，甚至垃圾桶沒有回收分類也沒標誌。

另外，關係消防安全的火警標示燈損壞、緊急照明被遮蔽，緊急逃生設備前放了好幾輛手推車、滅火器被椅子架子遮蔽。花了1億元多整修，新聞稿誇獎這麼多，但評價並不高，一般平日去拍都發生這麼多問題。

對此，市場處長黃宏光說，市場處有發現相關問題，有關消防問題部分已請廠商即刻改善；相關消防通道、衛生部分，也請廠商、自治會、物管公司去了解，務必在短時間改善完竣。

針對士林市場被消防局張貼「建築物消防安全檢查不合格場所」，消防局表示，日前接獲民眾檢舉士林公有市場的消防設備不合格，5月14日派員到場檢查，發現火警自動警報設備1項缺失，火警分區迴路故障及火警標示燈故障。

消防局說，業者收到舉發單後有10天時間可陳述意見，後續消防局依法將處場所管理權人2萬元以上30萬元以下罰鍰；若屆期仍未改善，得按次處罰，甚至予以30日以下的停業或停止使用的處分。

市場處表示，士林市場地下1樓美食街在4月16日通過消防檢查、17日試營運、25日開幕，5月14日時因地下1樓授信總機迴路異常及報警標示燈故障，經消防局開立限期改善通知單，市場處立即派員前往現場察看，並要求消防廠商進場修繕。

市場處表示，後續將督促廠商儘速修復，並要求現場物管公司加強巡視管理，於市場發生重大異常案件、事故及臨時突發狀況時，及時通報本處處置，以維護市民權益及公共安全。

▼國民黨議員秦慧珠指出，士林市場地下美食街甫開幕卻狀況連連。（圖／議員秦慧珠研究室提供）

