女學生請生理假被逼「脫褲證明」　陸大學：有人說謊一個月請5次

記者蔡紹堅／綜合報導

北京工業大學耿丹學院一名女學生日前因生理期身體不適請假，竟被學校醫務室的人員要求「脫褲子證明」。校方因此事在網路上被罵翻後，負責處理此事的老師證實，學校的確有相關規定，因為有部分女學生會謊稱生理期請假，甚至有人一個月請了4、5次。

從女學生公布的影片中可以看到，她向學校醫務室一名穿著白色大衣的工作人員詢問，「是不是每一個生理期的女生都要脫褲子給你們看才能開假條？」工作人員回答，「基本上是這樣，這不是我啊！是學校規定的。」女學生要求對方拿出相關規定的證明，但對方卻沈默未回應。

影片在網路上受到巨大關注，網友一片倒狂罵校方，「太震撼了！這大學是人類在管理的嗎？」「那要證明腹瀉，是不是要當場拉出來？」「太離譜，現在已經2025年了！」

▼醫務室的工作人員不讓女學生請假，要求脫褲子證明。（圖／翻攝微博）



眼見事情越鬧越大，北京工業大學耿丹學院在其官方抖音號通報，學校關注到網上有關醫務室診療流程等情況的討論，立即聯合相關職能部門成立專項工作組進行調查。

通報提到，經調查學校醫務室值班人員工作開展符合相關流程，主動詢問學生身體狀況，在徵得學生同意後開展進一步診療工作，且未出現使用器械及手診等檢查行為。通報指出，網路傳播的相關影片經處理後存在失真等問題，學校如在網上發現惡意傳播不符合事實的內容，將保留追究法律責任的權利。

陸媒《讀特新聞》採訪到一名負責處理此事的老師，該老師證實，學校確實有這些規定，但不是最近才實施的，「我個人了解的情況是，之前有部分學生謊稱自己來例假，去醫務室開假條。有個女生一月開了四五次，出這項規定可能學校也有自己的考慮。」

徐老師說，事情發生後，學校並沒有主動去尋找視頻中的女學生，因為當時該學生並沒有留下姓名，「我們如果特意去找她，她可能會覺得我們侵犯到隱私。」徐老師也強調，學校正在考慮採取其他處理方式，避免此類情況再次發生。