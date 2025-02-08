持利刃「繞著咖波跑一圈」害消風喪命　無聊男辯：心情不好

記者白珈陽／台中報導

台中火車站側邊草皮廣場舉辦的「咖波十週年巡迴最後站」設置一座巨型氣球咖波，6日遭民眾發現被惡意破壞，大大的咖波竟變成扁扁的一坨塑膠布，警方調閱監視器發現，是1名37歲黃姓男子持利器將咖波劃破。警方昨（7）日晚間循線將黃男查緝到案，他供稱「心情不好」才拿剪刀破壞咖波，全案警詢後依毀損罪嫌函送台中地檢署偵辦。

監視器畫面顯示，1名身穿羽絨外套的男子，趁四下無人之際，手中持著利刃、快速繞著咖波跑一圈，氣球當場被切開一道大裂縫，瞬間消氣軟倒，男子得手後還將沒完全消氣得咖波拍扁，隨後跨過咖波「遺體」，徒步快速逃離現場。

▲男子手持利器、快速繞著咖波跑一圈，氣球當場被切開一道大裂縫，瞬間消氣軟倒。（圖／記者白珈陽翻攝）



轄區台中市第三警分局查出，涉案人是37歲黃姓街友，常在台中火車站附近徘徊，因黃男行蹤不定，經多處探訪，才終於於昨日晚間10時許找到黃男，迅速將他逮捕到案。

據悉，黃男坦承犯案，他稱因心情不好，才去破壞咖波；他也說，他破壞工具是使用剪刀，但案後即把剪刀丟棄，警方未尋獲這把「兇器」。警方偵訊後依毀損罪嫌函送偵辦。

此外，主辦方也提到，咖波因損傷太嚴重無法復原，原本預計展出到3月，展出只好提前結束了，也請準備要去看大咖波的粉絲請見諒。

▲可愛的大咖波變成一坨塑膠布。（圖／翻攝官方粉絲團）