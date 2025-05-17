520周年／貫徹「有錯改、有罪罰」　賴清德高道德肅清攘外加安內

▲總統賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）



總統賴清德520執政將滿一周年，回顧這一年來的政治環境，朝小野大的局勢，讓立法院成為主戰場，朝野對立加劇，甚至有股暴戾之氣；而國際局勢也千變萬化，中共解放軍軍演常態化，兩岸關係愈趨緊張。《ETtoday新聞雲》彙整了賴清德這內外交迫的一年，從國會、內閣、國防到兩岸，一次讓讀者了解，這一年到底發生了哪些事。



記者杜冠霖、陳家祥／台北報導

政壇發跡多年，「鐵腕」一詞幾乎與賴清德畫上等號，上任總統後也不改作風。回顧這一年，賴清德「斬立決」的處事態度並不侷限政黨色彩，不說在野黨，哪怕是黨內接班人才、資深黨工都照砍不誤。這一年來，民進黨接連發生助理費案、共諜案等爭議事件，賴為此提出黨公職三親等不得任助理，還推出「賴17條」填補國安漏洞。具體而言，就是攘外安內同時並進。

賴清德形式風格強悍、政治性格外顯，從台南市長任內可以堅拒到市議會就可看出。如今到了更高的位子，對國家機器、對黨內的管理，更是如此貫徹。競選總統期間，自歐美而起的Metoo浪潮終於捲向台灣，有不少黨籍民代涉入，當中更不乏備受期待的政治新星或黨內大老，即便可能衝擊選情及黨內接班梯隊，賴清德依然「斬立決」毫不容情，涉案黨工或處置不當的上司捲舖蓋走人，多數人或轉趨幕後、或就此離開政壇，幾乎政治生命就此終結。

俗話常說「水至清則無魚，人至察則無徒」，但這對高道德標準的賴清德來說不成問題，上任一年來，「肅貪」力道一次比一次重，不分藍綠白、從鄉代到縣市首長，多位公職人員因涉貪遭到查辦，其中最多的正是「助理費案」，親如嫡系的林宜瑾、資深立委林岱樺等，黨內培養已久、未來有望更上層樓的民代也因涉案遭調查，助理費案層出不窮。為此，賴清德選擇從黨內做起，下令「配偶、三親等不得任公費助理」強硬做法引起基層不小反彈。

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者屠惠剛攝）



賴清德要求黨內民代比照公務人員，「配偶、三親等不得任公費助理」並給出半年寬限期，政策一出，黨內評價正反兩極，有中常委認為如此鐵腕改革，可以真正根除舞弊後患，即便是政敵，也難再質疑賴廉明吏治的決心；但也有民代公開重話反對，直言此舉本末倒置，「助理費問題的本質，是有人使用人頭冒領助理費，還是因為親屬擔任了助理？少數幾個人涉入助理費案件，涉案人又是親屬，就禁止任用三親等當助理，邏輯上實在是太過牽強。」不少地方基層更是敢怒不敢言，私下頗有怨懟。

就有民代舉例，某縣市有個民進黨議員，無論是選民服務還是政府監督都做得十分出色，連同縣市國民黨樁腳、民代都是讚譽有加。他有家人在當他的助理，全家都為了他的政治事業認真工作，深怕哪邊選民的陳情服務做得不好，下次掉票。何況民進黨民代助理工作量龐大、血汗出名，要找能如此配合的人，不用自己的家人，根本很難找到人。

助理費案後不久，民進黨內又爆發共諜案，多位黨內助理與府方幕僚遭到中共吸收、探取情報，對於標榜反共的民進黨無疑是一大傷害。

賴清德為此也在一次中常會上說出重話，「民進黨被滲透也不是從今天才開始，大家可以看看，有多少之前的黨公職，在卸任後，對國家主權的立場大轉變，就可了解」。他認為，這種忘卻民進黨價值精神、為私利出賣國人的行為，應該受到黨紀嚴懲，以及法律最嚴厲的制裁與社會批判。

當時，賴清德也提出三點作法，包含黨公職、黨工出入中港澳要事前報備、事後報告；定期課程與講座協助黨公職強化國安意識；針對黨籍立委及議員助理，訂定相對應機制。事發後，多位黨公職也開始調查助理平時出國去向等等。

▲日前發生總統府憲兵帶學弟當共諜情事。（圖／記者黃哲民攝）



事實上，共諜案、假訊息認知作戰、境外勢力襲擾一直存在，且隨著科技發展與網路社群崛起，有越來越嚴重的趨勢，整體的氛圍或是力度都越來越強。「賴17條」便是在這樣的背景下推出，一定要做出一些應對的防範手段，才不會肆無忌憚。

舉例來說，宮廟文化長伴國人的成長與生活，甚至是橫跨兩岸乃至華人圈的集體信仰，但這類宗教活動近年來卻成為中共統戰手段的一環。對岸鼓勵宗教交流，認為這類的認同情感會是推進和平統一的重要利器，這也是賴清德這次提出17項因應策略的重要原因。

走過蔡英文時期8年的戰略模糊時代，賴清德在上任後對中國的態度一次比一次強硬，儘管外界抱有疑慮，但這也切實反映出國際局勢的變化，與台灣身處中國擴張野心最前線的不得不。面對中國日趨嚴重的滲透攻勢、區域侵擾，「賴17條」不僅是整肅國安漏洞，更向國際社會與友人展現態度。

有官員分析，「賴17條」只是要把底線畫清楚，「譴責的是行為、沒有譴責人」，該宣示不代表要阻止交流，台灣從來沒有要斷掉與中國的貿易往來或是小三通，而是遏止境外勢力的利誘侵擾，嘗試「政治歸政治、經濟歸經濟」。

在法制面方面，行政院長卓榮泰已指示，為強化國安機制，應檢視公務員忠誠查核措施是否有精進或未落實執行問題。至於精進面向，行政院擬以接觸機密程度作為未來檢討方向，以及思考是否入職後也要定期或不定期查核。

民進黨團也提出國安十法，包含：反滲透法、兩岸人民關係條例、港澳條例、國籍法、通訊保障及監察法、國家安全法、國家情報工作法、資通安全管理法、陸海空軍刑法及刑法等修法，從嚴處理，攘外必先安內，徹底阻絕相關滲透作為。

而雖然修法尚在規劃當中，但相關措施已陸續進行。知情官員指出，強化內部防衛意識是首要之重，尤其是面對外來威脅，在第一線的國軍絕對不能被滲透，因此針對「現役軍人」涉犯叛亂、洩密等軍事犯罪的刑事案件，政府規劃恢復軍事審判法，但政府也會落實維護軍中人權，不會讓修法影響到一般民眾。

另一方面，為了確保特定工作領域必須具備的國家認同，對於擁有中國相關身分證件的情況，從事一些工作時就必須加以限制。官員強調，此限制並非新增，而是在兩岸人民關係條例就有相關規範，未來會加強法規執行，例如想要申請定居，就需要放棄中華人民共和國戶籍或護照，表示對中華民國認同與忠誠。

官員強調，為了強化內部防衛意識，這100多項措施與計畫中，也會著重執行對涉密人員特殊考核與國家機密保護措施，並且先從行政院等中央機關開始做起，期望未來不論在政府部門或是立法部門，都能夠降低機密資訊外洩對於國家安全的威脅。