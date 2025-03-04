台中消防員「穿消防衣日本爽滑雪」　未上班先處分...恐記申誡

▲▼台中消防員穿著消防衣在日本雪地滑雪，結果被記申誡。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局顏姓消防員上月26日和友人到日本旅遊滑雪，他沒穿雪衣反而穿消防服開心滑雪，還PO出心得「消防衣比較適合火熱的地方，千萬不要帶來滑雪」引發熱議。雖然他還沒上班，消防局表示，因為消防服應用於公務，不能用於私人用途，影響社會觀感，將記申誡以上處分。

顏員111年特考班畢業，113年分發台中市消防局大安分隊，2月26日休假期間，和友人前往日本山形縣藏王地區旅遊，他穿著消防衣在白皚皚雪中滑雪，相當開心，不但將過程PO網，還發佈體驗心得「保暖防水防摔都佳，身體活動度奇差無比，消防衣比較適合火熱的地方，千萬不要帶來滑雪，滑雪會變笨」，結果，人還沒上班，就面對消防局的處分。

消防局表示，顏員將公有財產做為私用，已明顯違反消防局執行勤業務消防服制規範，消防衣裝備是提供執行災害搶救勤務與自主訓練使用，消防衣褲也是列帳的公有財產，保管人應善盡保管之責，未經核准，不得私自使用。

本局將針對相關違失部分召開檢討會議，對同仁之違規事實依規懲處，並追究相關單位內部管理督導不周責任，另將以此違失行為，加強宣導同仁法紀觀念並依相關規定使用裝備器材，避免造成社會觀感不佳。