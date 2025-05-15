　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

趁5歲兒午睡活活悶死！基隆狠父「灌400cc高粱」　酒駕逃2hrs被逮

▲基隆5歲童遭親生父親以枕頭悶殺，遺體今相驗，母親渾身癱軟現身。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲基隆5歲童遭親生父親以枕頭悶殺，遺體今相驗，母親渾身癱軟現身。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市仁愛區14日下午發生一起命案！一名簡姓父親與張姓妻子婚姻失和正在談離婚，不料，他酒後失控竟持枕頭活活悶死5歲兒子，晚間張女因簡男遲遲未將孩子送回，前往簡男住處查看，全案因此曝光。而簡男犯案後，先是酒駕騎車到中正路一處巷內停車，不久後便遭警方逮捕。

回顧整起案發經過，簡男與妻子張女結婚6年，婚後育有一名5歲的大的兒子，但雙方因生活觀念落差過大爭吵不斷，簡男還曾向張女動粗，逼得張女於4月中旬申請保護令，並與其分居、商議離婚。5歲兒子則由母親張女、外婆照料，不料，保護令還沒下來，簡男14日將男童帶回位於仁愛區的住處後，竟發生人倫悲劇。

▲基隆5歲童遭親生父親以枕頭悶殺，遺體今相驗，母親渾身癱軟現身。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

案發當晚張女因等了許久都未見簡男將兒子送回，便與母親一同前往簡男家查看，赫然發現兒子竟倒臥臥室中滿臉鮮血，當場崩潰痛哭，鄰居聞聲隨即報案，全案因此曝光。

而簡男在案發時不知所蹤，警方2小時後循線在基隆中正區中正路天德宮一帶逮到人。據了解，簡男約在14日下午2時許，趁著兒子睡午覺時，對孩子活活悶死，犯案後他騎乘機車到該處巷內停好機車，才走到對面巷子就被逮，而員警針對簡男進行酒測，酒精濃度為每公升0.3毫克，在家疑似喝了400CC的高粱酒才出門。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼基隆殺子案，父親簡嫌涉嫌持枕頭悶殺5歲兒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲父親簡嫌(戴安全帽)涉嫌持枕頭悶殺5歲兒。（圖／記者郭世賢翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3班底裝病閃兵…《瘋神》男星不忍了嗆：就是垃圾行為
快訊／車險理賠準備金估算出包！　明台產險挨罰900萬
3900萬準時入帳！　神秘潮男將全程錄影領回RM錶
獨／八點檔女星車禍「2條韌帶全斷」停工住院
趁5歲兒午睡活活悶死！狠父「灌400cc高粱」酒駕逃2hrs
快訊／刺死18歲前女友　鉛球冠軍出院火速遭聲押
5歲童遭父悶殺！　母渾身癱軟坐輪椅悲痛現身
1家4口富國島返台！　海關突暴氣「撕機票」嗆：別想回家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2025雙北世壯運後天登場　新北警捷運啟動多層次維安

3900萬準時入帳了！神秘年輕潮男得標RM粉鑽錶　將全程錄影領回

越南移工火車上遺失400萬千元磚　傳涉地下匯兌...檢警說話了

趁5歲兒午睡活活悶死！基隆狠父「灌400cc高粱」　酒駕逃2hrs被逮

快訊／罷免綠委伍麗華涉死亡連署　領銜人張芳碩收押禁見

快訊／高雄連鎖飯店火警！旅客嚇壞帶孩疏散　疑地下室電線走火

快訊／一刀刺進18歲前女友心臟奪命　鉛球冠軍男出院火速遭聲押

娃娃機七龍珠、航海王公仔慘被偷...店家超慘　扮柯南報警逮賊

基隆5歲童遭父枕頭悶殺！遺體今相驗　母渾身癱軟坐輪椅悲痛現身

開輔助系統上國道！24歲BMW男分心猛撞緩撞車　超慘畫面曝

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

薛仕凌當兵「體檢3次驗退」　有家族性高血壓「自己沒感覺」

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

【開這麼慢也能撞？】汽車超低速行駛撞路邊站牌！直接彈起翻車

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

2025雙北世壯運後天登場　新北警捷運啟動多層次維安

3900萬準時入帳了！神秘年輕潮男得標RM粉鑽錶　將全程錄影領回

越南移工火車上遺失400萬千元磚　傳涉地下匯兌...檢警說話了

趁5歲兒午睡活活悶死！基隆狠父「灌400cc高粱」　酒駕逃2hrs被逮

快訊／罷免綠委伍麗華涉死亡連署　領銜人張芳碩收押禁見

快訊／高雄連鎖飯店火警！旅客嚇壞帶孩疏散　疑地下室電線走火

快訊／一刀刺進18歲前女友心臟奪命　鉛球冠軍男出院火速遭聲押

娃娃機七龍珠、航海王公仔慘被偷...店家超慘　扮柯南報警逮賊

基隆5歲童遭父枕頭悶殺！遺體今相驗　母渾身癱軟坐輪椅悲痛現身

開輔助系統上國道！24歲BMW男分心猛撞緩撞車　超慘畫面曝

陳宗彥貪污案一審獲判無罪　台南藍綠解讀大不同

林口喜來登吃得到勞瑞斯牛肋排　6／21限定「下周公布訂位網址」

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」才知她下海接客600男

勇士輝煌時代結束！　柯爾執教時期首度系列賽「4連敗」淘汰

川普再提「美國接管加薩」　以軍轟汗尤尼斯逾50死

豬哥亮癌逝8年！謝金燕曬13歲「父女合照」　思念痛喊：我們很想你

快訊／明台產車險理賠準備金估算出包　挨罰900萬

健保資料庫「退出權」8／12上路　可註記「不提供學術研究」

日30多歲男自衛隊基地「遭重機具夾困1小時」命危！　2天連2意外

0056配息發「20萬入帳」一半拿來繳稅！雙寶爸曝超狂本金

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

社會熱門新聞

隔壁挖地基蓋屋！台南透天厝倒塌超慘畫面曝

泰國正妹來台拚翻床率　15分鐘特戰SOP曝

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

快訊／基隆5歲男童滿臉血亡　生父逃2小時落網

NONO判決全文曝！變態淫魔冷笑：妳以為我想上妳喔

4「閃兵藝人」已達除役年齡　媒體人：50萬交保太划算

藝人閃兵價碼曝光！　王大陸成「滿滿的大盤子」

閃兵威廉50萬交保原因曝　檢認供詞糊弄態度不佳

RM粉鑽錶標到3900萬！潮男：我要自己戴

金主讓大同「止虧為盈」　竟反被重判13年半入獄

基隆狠父枕頭悶殺5歲兒！落網喊：不想離婚

即／台東轎車綠色隧道逆撞公車　2傷1命危

台中私托虐童升至14童！「凱凱」被當抹布擦水

更多熱門

相關新聞

基隆5歲童遭父枕頭悶殺！　母渾身癱軟坐輪椅現身相驗

基隆5歲童遭父枕頭悶殺！　母渾身癱軟坐輪椅現身相驗

基隆市仁愛區14日下午發生一起命案！一名簡姓父親與張姓妻子婚姻失和正在談離婚，不料，他酒後失控竟持枕頭活活悶死5歲兒子，晚間張女因簡男遲遲未將孩子送回，前往簡男住處查看，全案因此曝光。檢方15日中午針對男童遺體進行相驗，張女崩潰現身，悲痛到無法自行走路，須坐輪椅由友人協助。

台中七期命案小弟反咬主嫌

台中七期命案小弟反咬主嫌

基隆5歲童遭父枕頭悶殺　地院發聲明澄清

基隆5歲童遭父枕頭悶殺　地院發聲明澄清

基隆殺子悲劇！母曾曝「父子關係好」

基隆殺子悲劇！母曾曝「父子關係好」

基隆狠父枕頭悶殺5歲兒！落網喊：不想離婚

基隆狠父枕頭悶殺5歲兒！落網喊：不想離婚

關鍵字：

基隆殺子命案高粱

讀者迴響

熱門新聞

隔壁挖地基蓋屋！台南透天厝倒塌超慘畫面曝

泰國正妹來台拚翻床率　15分鐘特戰SOP曝

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

北韓女兵「被拖進豬舍性侵」！

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

緬甸8.2強震「地表大位移」影片曝！　首次清晰捕捉破裂瞬間

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

快訊／基隆5歲男童滿臉血亡　生父逃2小時落網

日7月大地震預言引恐慌　漫畫家回應了

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函護家寧討報酬

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

Energy擅跳16蹲「全員免當兵」　坤達氣胸緊急手術

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面