趁5歲兒午睡活活悶死！基隆狠父「灌400cc高粱」　酒駕逃2hrs被逮

▲基隆5歲童遭親生父親以枕頭悶殺，遺體今相驗，母親渾身癱軟現身。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市仁愛區14日下午發生一起命案！一名簡姓父親與張姓妻子婚姻失和正在談離婚，不料，他酒後失控竟持枕頭活活悶死5歲兒子，晚間張女因簡男遲遲未將孩子送回，前往簡男住處查看，全案因此曝光。而簡男犯案後，先是酒駕騎車到中正路一處巷內停車，不久後便遭警方逮捕。

回顧整起案發經過，簡男與妻子張女結婚6年，婚後育有一名5歲的大的兒子，但雙方因生活觀念落差過大爭吵不斷，簡男還曾向張女動粗，逼得張女於4月中旬申請保護令，並與其分居、商議離婚。5歲兒子則由母親張女、外婆照料，不料，保護令還沒下來，簡男14日將男童帶回位於仁愛區的住處後，竟發生人倫悲劇。

案發當晚張女因等了許久都未見簡男將兒子送回，便與母親一同前往簡男家查看，赫然發現兒子竟倒臥臥室中滿臉鮮血，當場崩潰痛哭，鄰居聞聲隨即報案，全案因此曝光。

而簡男在案發時不知所蹤，警方2小時後循線在基隆中正區中正路天德宮一帶逮到人。據了解，簡男約在14日下午2時許，趁著兒子睡午覺時，對孩子活活悶死，犯案後他騎乘機車到該處巷內停好機車，才走到對面巷子就被逮，而員警針對簡男進行酒測，酒精濃度為每公升0.3毫克，在家疑似喝了400CC的高粱酒才出門。

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▲父親簡嫌(戴安全帽)涉嫌持枕頭悶殺5歲兒。（圖／記者郭世賢翻攝）