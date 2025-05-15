「到哪吹冷氣」一鍵秒查　環境部「抗高溫防護地圖」7月上路

▲環境部長彭啓明說明上任一年的施政成果及未來展望。（圖／記者許敏溶攝）



生活中心／台北報導

環境部今天（15日）宣布，7月將示範「高溫防護地圖」，明年依警示開放避暑設施，告訴民眾到何處吹冷氣、躲高溫。至於外界關心的高溫假，環境部長彭啓明認為推動不易，因為台灣夏季高溫集中在下午1時到3時。

彭啓明上任即將滿周年，今天舉辦記者會說明施政成果及未來展望。根據中央社報導，彭啓明表示，台灣抗高溫對策聯盟是整合中央、地方、企業及民間力量，6月3日舉行聯盟成立大會，共同研擬跨領域高溫調適策略。

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他透露，7月會先示範高溫防護地圖，讓民眾知道高溫出現時，何處可以吹冷氣，預計明年夏季依警示開放避暑設施。至於高溫定義，彭啓明說，是根據氣象署發布的高溫資訊；有關避暑設施，環境部會規劃一些適當的地方，讓民眾可以躲高溫，透過網路地圖就可查詢。

氣象署在2018年6月15日開始發布「高溫資訊」，黃燈代表氣溫達36度以上；橙燈為氣溫達36度以上，且持續3天以上，或氣溫達38度以上；紅燈為氣溫達38度以上，且持續3天以上。

至於高溫假，彭啓明認為在台灣不易推動，因為台灣屬於海島型氣候，夏季高溫多半主要集中在下午1時到3時，不像有些內陸型國家會有整天高溫。