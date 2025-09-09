喪屍男開山刀砍律師頭！13年前才犯下「2死命案」　北檢聲請羈押

▲曾涉及2死殺人案的李男，假釋期間向鄰居勒索1萬元未果，竟持刀砍傷對方頭部。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者劉昌松、柯沛辰／新北報導

新北市新店區一名律師8日晚間返家時遭持刀勒索1萬元，與李姓嫌犯發生扭打，結果頭部遭砍2刀，送醫後雖無大礙，但李男已逃之夭夭。警方獲報後，火速將人逮捕歸案，還查獲喪屍煙彈，全案依殺人未遂、毒品等罪偵辦。北檢9日複訊後，晚間向法院聲請羈押。

根據警方調查，64歲陳姓律師返回花園六路二段某社區住處時，在樓梯間遭32歲李姓男子持開山刀抵住腹部，要脅他交出1萬元現金。陳男稱身上沒有錢，雙方爆發扭打，導致陳男頭部遭砍中2刀，當場血流如注，李嫌則逃之夭夭，所幸陳男送往慈濟醫院救治後並無大礙。

警方調閱監視器後，鎖定住在同社區李男，隨即火速前往逮捕，並查扣犯案開山刀1把、依托咪酯煙彈2顆等證物。警方發現，李男12年前因友人職棒簽賭欠下150萬元，陪同談判助陣，結果當街砍殺債主，導致1人斷頸、1人心臟掉出，雙雙身亡，一度震驚社會，被判刑15年，直到去年10月才假釋出獄。

不料，李男假釋出獄後，竟不知悔改又染上吸毒惡習，一直住在新店花園六路二段的父親家，8日晚間疑似因缺錢買毒，竟持開山刀躲在附近鄰居住家樓梯間，勒索剛好返家的鄰居陳男。警方訊後依殺人未遂、毒品等罪送辦。北檢9日複訊後，向法院聲請羈押。