國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

特斯拉傳惡臭！車上藏袋裝「腐爛屍塊」　車主竟是美知名歌手

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ D4vd目前正舉行巡演。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國知名歌手D4vd捲入離奇命案，洛杉磯警方9日證實，在好萊塢拖吊場內一輛散發惡臭的特斯拉電動車內，尋獲一具嚴重腐爛、被肢解的屍體，追查發現這輛車登記在D4vd名下，死者身分則有待查證。

ABC7報導，拖吊場工作人員聞到異味通報後，警方在8日下午在一輛2023年特斯拉前車廂內發現以塑膠袋包裹的屍塊。這輛車掛著德州車牌，車主為紐約皇后區出身的20歲創作歌手大衛．安東尼．伯克（David Anthony Burke），藝名為D4vd。

屍體鎖在前車廂內數天，在加州烈日曝曬之下嚴重腐爛且不完整，確認死者身分恐怕需要一段時間。調查人員透露，這輛車約5天前因被棄置於好萊塢山區被拖吊，但D4vd在此期間仍持續在Instagram發文，向200萬粉絲分享生活。

據NBC洛杉磯分台取得的聲明，D4vd經紀團隊強調，「他正配合當局調查」，但「他目前仍在巡迴演出中」。他過去以《Romantic Homicide》及《Here with Me》走紅，Spotify累積播放次數達數十億，今年稍早才發行第二張專輯《WITHERED》，原定9日晚間在明尼阿波利斯演出，月底還有洛杉磯場次。

09/09 全台詐欺最新數據

541 2 0986 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄市鳳山區一處民宅暗藏職業天九牌賭場，警方接獲線報後，於5日凌晨拂曉出擊，當場查獲賭場負責人、把風人員及多名賭客共38人，並查扣賭資及抽頭金超過20萬元。全案訊後依賭博罪嫌移送法辦。

