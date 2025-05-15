閃兵威廉50萬交保奪冠原因曝　檢認供詞糊弄又犯後態度不佳

▲威廉抵達新北刑大。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市檢警偵辦王大陸妨害兵役案，14日清晨展開佛曉出擊，拘提9名藝人及1名范姓男子，包括威廉（廖亦崟）、陳零九（陳志豪）、小蝦（陳道賢）、大根（黃亮鈞）等，都坦承以10萬至50萬元等金額，透過仲介取得假病歷閃兵；其中威廉臉書貼文「我主動面對配合」，但移送後，卻找來3律師陪訊，對涉案細節交代不清，擺明「證據有多少講多少」，檢察官複訊後認為態度不佳，以50萬交保，為藝人中最高交保金。

▼威廉在臉書貼文「別擔心，我主動面對配合」 。（圖／翻攝廖威廉臉書）

日前新北市永和警分局偵辦王大陸妨害兵役案，在檢警抽絲剝繭深入追查下，鎖定9名藝人及1名男子，以診斷證明書裡血壓異常為理由逃避兵役；新北警14日清晨6時許，兵分多路至全台各地拘提涉案人，藝人部分包括威廉（廖亦崟）、陳零九（陳志豪）、小蝦（陳道賢）、大根（黃亮鈞）、李銓（李九慕）、陳信維、陳向熙、阿虎（吳致任）、黃博石等9人及一名范姓男子，訊後以15萬至50萬元等金額交保，其中威廉50萬元為最高。

據悉，威廉在綠島錄製節目時接獲通知，先至綠島分駐所報到，還在臉書貼文跟粉絲喊話「別擔心，我主動面對配合」拍下進入分駐所背影照，隨後搭飛機至台東機場，再由新北刑大2名員警進行拘提，搭機返回台北松山機場，隨即火速將他帶至新北刑大進行偵訊。

威廉做完筆錄後移送新北地檢署進行複訊，此時經紀公司聘請了3名律師陪訊，複訊時，威廉與在刑大說法口徑一致，表示以50萬元代價購買製作假病歷，申請體位複檢達到免疫證明，但對於向誰接洽等細節部分卻交代不清，或是太多年前、太久忘記了，擺明「證據有多少講多少」，檢察官複訊後認為威廉犯後態度不佳、不願配合及涉案情節重大，以50萬元交保。