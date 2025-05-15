獨／學雜費「調幅0.7%」私校僅多收350元　校長嘆：吃一餐就沒了

▲教育部通知，114學年大專校院學雜費漲幅為0.7％。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部本周一（12日）發文給各大專校院，通知114學年學雜費調幅為0.7％，創下四年來新高。若以公私立大學每學期學雜費各以2.5萬、5萬計算，一學期僅可調漲175到350元，一年僅可調漲350到700元。私大校長指出，今年調幅仍偏低，買一個麥當勞特餐就沒了，傾向不調漲。

教育部在本周一發文各公私立大學，指114學年度大學學雜費基本調幅，在參酌學校教學成本及受教者負擔能力，並依行政院主計總處公布消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受雇員工薪資年增率核算，訂定114學年度學雜費收費基準調整幅度為0.7％。若以公私立大學每學期學雜費各以2.5萬、5萬計算，一學期可調漲175到350元。

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不過，比起113學年0.61％、112學年的0.53％、110學年的0.44%，今年0.7％調幅創下4年來新高。但相較於107學年至110學年這四個學年，調幅最低1.26%、最高2.17%，今年的調幅仍是偏低。

教育部在公文中提醒，學校若有調整大學日間學制學士班學雜費收費，則要依照「專科以上學校學雜費收取辦法」中，有關「財務指標」、「助學指標」及「辦學綜合指標」審議基準進行檢視，且依規定完成「資訊公開」及「研議公開」的校內程序。在完成程序後，在6月25日（三）下午5時前送達教育部。

大同大學校長何明果表示，調幅0.7%跟去年差不多，去年僅有一所學校申請調漲且沒通過，今年若調漲，一個學生每學期只能多收350元，「大概一個麥當勞套餐就沒了！」美國關稅都100%起跳，0.7%有漲跟沒漲差不多，，且調漲還要辦理相關程序，所以大同大學不會調漲，相信今年應該也很少學校會申請。