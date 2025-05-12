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歐陽娜娜獲聘江西吉安文化旅遊大使　和母親傅娟與姊姊回老家探訪　

記者魏有德／綜合報導

兼具藝人和大提琴演奏家等多重身份的歐陽娜娜昨（11）日被聘為江西吉安文化旅遊大使，肩負起推廣當地文化旅遊的任務。據了解，歐陽娜娜祖籍在江西吉安，她的「限定情書古典跨界音樂會」首次登陸南昌保利大劇院，也是她首次在江西演出，她表示，「回到祖父輩的家鄉演出的感受很不一樣。」

▲歐陽娜娜獲聘江西吉安文化旅遊大使。（圖／翻攝微博）

▲歐陽娜娜獲聘江西吉安文化旅遊大使。（圖／翻攝微博，下同）

《光明網》報導，歐陽娜娜表示，非常榮幸能夠擔任吉安文化旅遊大使，未來將充分發揮自身優勢，積極宣傳吉安的獨特魅力，讓更多人瞭解吉安的歷史文化、自然風光和旅遊資源，助力吉安文旅事業發展。

▲歐陽娜娜獲聘江西吉安文化旅遊大使。（圖／翻攝微博）

公開資訊顯示，歐陽娜娜於2000年6月15日出生於台灣台北市，現年25歲，祖籍在江西吉安縣橫江鎮老屋下村。根據微博上的網友分享，歐陽娜娜在吉安接受文化旅遊大使的新身份時，母親傅娟和姊姊歐陽妮妮也陪同出席，同時，他們也一同前往老家體驗非遺活動，感受當地的文化傳承。

▲歐陽娜娜獲聘江西吉安文化旅遊大使。（圖／翻攝微博）

歐陽娜娜表示，每一次回到這裡（吉安），都有一種回到家的感覺，能夠作為大使，還有很多空間去了解吉安，「這是我第二次來，相信後面還有好幾次，再去更多的了解，才能有更多的分享，吉安的美食美景，給到網路上的粉絲朋友，希望讓大家看到吉安的美好。」

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