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與王大陸同個「閃兵集團」！知情人士抖驚人價碼：越紅越貴

「小蝦」陳大天被移送檢方複訊。（圖／沈建邦攝）

▲「小蝦」陳大天「閃兵被逮」，複訊後25萬元交保。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

藝人王大陸今年3月被發現花百萬元找「閃兵集團」，偽造醫療證明以躲避兵役，沒想到案情持續擴大，今（14日）爆出有更多人涉案，包括歌手陳零九、男團「超克7」成員李銓、「小蝦」陳大天、「Lollipop棒棒堂」威廉等人。對此知情人士就透露，藝人造假病歷的價位會受知名度影響，價格約落在30至100萬以上不等。

新北刑大和永和分局聯合搜索，將相關涉逃兵的藝人都帶回警局作筆錄，找上的犯罪集團和王大陸是同一個，以陳姓主嫌為首，今天清晨執行第2波掃蕩。

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據了解，最先移送檢方複訊的李銓與陳大天，分別獲檢察官依妨害兵役、偽造文書等罪嫌以15萬、25萬元交保。另外，人在國外的大根以及外島的威廉，也先後搭機返台，警詢後移送地檢署接受檢方複訊。

針對此案，知情人士告訴《三立新聞》，因為這些病例必須附上照片，像是心臟、手指、腳掌、關節移位，通常要有熟識的醫生、有收錢，才比較大膽敢做這類的違法行為。

知情人士進一步指出，價碼會依紅的程度有所不同，像是偶像團體、大牌的，價位就一定比較高，一般都至少30萬到50萬，若是大咖肯定破百萬，「你知名人士，屬於公眾人物，價位一定高，把他們當肥羊宰」。

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