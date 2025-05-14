赴日注意！日本新規 「這1物」禁止帶上飛機　手提託運都不行

▲日本公布飛安新規定，禁止無線電捲棒帶上飛機。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

喜歡去日本旅遊的台灣人注意！日本國土交通省最近在「登機危險物清單」中新增規定，無線電捲棒若有不可拆卸電池，將為不得託運物品，民眾更不可隨身攜帶至機艙。另據該國《航空法》規定，民眾若違規攜帶危險物品，最高可處2年以下有期徒刑。

日本國土交通省官網的「登機危險物清單」明示，手機電池（僅限160Wh或以下）、打火機（每人限1份）、電子煙等物品不得託運，須由民眾隨身攜帶上飛機，且在航程期間不得使用。到了最近，「登機危險物清單」新增無線充電式電捲棒，如果該物品內含鋰電池，民眾則需在登機前拆解，其中電器本體可放置於託運行李中，但鋰電池則必須由民眾隨身攜帶至機艙。然而，如果民眾無法從無線充電式電捲棒中取出鋰電池，該物品將不能託運也不能被民眾攜帶至機艙。

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不過，民眾若攜帶插電式電捲棒、離子夾等需插上插頭使用的電器，仍可隨身攜帶或放入行李託運。另據日本《航空法》規定，民眾禁止攜帶至機艙的「危險物品」，包括刀具、剪刀、螺絲起子等尖銳物品，及不含化妝品、藥品的噴霧罐容器。而若民眾違規攜帶危險物品，最高可處2年以下有期徒刑，或100萬日圓（約新台幣20.6萬元）以下罰款。

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