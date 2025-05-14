90%薪水都捐出去！　「世上最窮的總統」穆西卡辭世

▲穆西卡拒絕搬入總統官邸，而是住在首都近郊的農場。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

烏拉圭前總統穆西卡（José Mujica）以89歲高齡辭世，他的統治路線務實而大膽，個人作風親民又節儉，更因為捐出9成薪水，被媒體稱為「世上最窮的總統」，執政5年期間，對國家帶來重要改革，卸任前支持率仍逼近7成。

BBC報導，烏拉圭現任總統奧爾西（Yamandú Orsi）在X發文，宣布穆西卡去世的消息，「謝謝你帶給我們的一切，以及你對人民的深愛。」目前尚不清楚穆西卡的確切死因，但他生前罹患食道癌。

1935年5月20日，穆西卡出生於首都蒙得維的亞（Montevideo）一個中產階級家庭，曾說自己對於政治、書本與種田的熱情，全都來自於母親。他14歲開始參加政治活動，1960年代軍事獨裁統治時期，加入左翼游擊組織「民族解放運動」（Tupamaros），數度被捕入獄，甚至囚禁長達14年，飽受酷刑與虐待，還曾經歷越獄與挾持等事件。

▲穆西卡的作風與統治成果，在全球享譽美名。（圖／路透）



1985年，烏拉圭恢復民主統治，穆西卡獲釋後投身政壇，陸續進入上下議院，成為「廣泛陣線」（Broad Front）重要領袖，並於74歲那一年當選總統，於2010至2015年期間執政。

穆西卡的統治路線大膽，並且著重實用主義，他大力批評消費主義，並且推動社會改革。由於國際環境有利，在穆西卡執政期間，烏拉圭經濟以年均5.4%的速度成長，不但貧窮率降低，失業率也保持在低點。與此同時，國會通過多部改革性法案，例如墮胎合法化、承認同性婚姻，更成為全球第一個把娛樂用大麻合法化的國家。

▲穆西卡的1987年福斯金龜車。（圖／達志影像／美聯社）



穆西卡生活方式簡樸，就連擔任總統期間也不例外。他拒絕仿效大部分國家元首，搬進豪華的總統官邸，而是與妻子住在首都近郊的農場，沒有家政服務，也幾乎沒有維安。此外，穆西卡穿著隨性，經常駕駛一輛1987年福斯金龜車，並且把大部分薪水都捐出去，被媒體形容為「世上最窮的總統」。

不過，穆西卡總是拒絕承認這個頭銜，他2012年受訪時說，「他們說我是最窮的總統。不，我不是。那些想要更多的人，才是真正的窮人……因為他們陷入一場永無止境的比賽之中。」

▲▼2015年，穆西卡在自家農場，與愛犬「馬努埃拉」（Manuela）一起受訪。（圖／路透）

儘管曾被批評浪費、擴大政府財政赤字，未能履行政治承諾，扭轉烏拉圭日益嚴重的教育問題，但不同於拉丁美洲大部分政治領袖，穆西卡從未被指控貪腐，或者破壞國家民主。直到執政末期，他的國內支持率依然居高不下，甚至逼近70%。

卸任後，穆西卡環遊世界，還曾當選參議員，即使在2020年宣布退休，仍是烏拉圭的重要人物。他去年宣布罹癌，但每次談及生病與死亡，態度都相當坦然。穆西卡曾說，從監獄獲釋那一天，是自己最快樂的回憶，「與那相比，成為總統微不足道。」