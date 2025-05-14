台灣能否豁免對等關稅？　卓榮泰：看台灣的實力與談判團隊的堅持

▲行政院長卓榮泰接受節目《齊有此理》專訪。（圖／《齊有此理》提供）

記者陳家祥／台北報導

針對美國總統川普對等關稅，行政院長卓榮泰接受Yahoo《齊有此理》主持人王時齊專訪時說，總統也說過從零關稅開始談起，也就是希望豁免，各個產業界也都希望把關稅降到最低最好，而美國跟英國簽訂10%的對等關稅，「所以台灣能否豁免，就看台灣的實力跟談判團隊臨場表現出來對談判的堅持」。

卓榮泰表示，關稅談判一開始就跟總統設定三個步驟，先把產業支持做起來，所以4月3日川普總統公布後，政府在48小時內就提出了880億支持方案，是全球第一個提出產業支持的政府。

第二步驟是備妥談判方案。卓榮泰表示，鄭麗君副院長跟楊珍妮政委去談判的時候，方案就是已經備好的。從去年經濟發展委員會到美國大選前成立的台美工作小組，就開始在準備這些工作，只是當時不知道關稅的落點會在百分之幾，32%的關稅出爐後，開始設算產業支持，同時也設想如果有一天能跟美國商談時，要提出什麼樣的方案。

第三，等待隨時啟動談判的時機。卓榮泰指出，在4月11日有第一次正式的視訊會議，接著4月底、5月初有進行面對面的2天會議，鄭副院長回來後，行政院傾全力協助，把這該次談判的內容做整理，因為還有後續繼續談判的過程。

卓榮泰提到，秘書長龔明鑫也帶隊前往「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」，經濟部長郭智輝也有帶一支隊伍去，另外還有一隻隊伍，到美國各地大型的參訪團做一些不同的工作，「總之，我們隨時等候下一波的談判」。

卓榮泰強調，各個產業界都希望把關稅降到最低最好，總統也說過從零關稅開始談起，就是說希望豁免對等關稅。但美國跟英國也是簽訂10%的對等關稅，所以能否豁免，就看台灣的實力跟談判團隊臨場表現出來對談判的堅持。產業界也希望，不要高於競爭對手，大家調適的能力就會比較好一點，所以競爭國到底關稅落在哪裡，這也是互相關心的。

至於國內方面，卓榮泰說，一方面爭取國家利益外，也要維護產業界的國際競爭力。另外，農業考驗蠻大的，國民健康跟消費市場習慣的問題上，也必須要有所堅持。

卓榮泰說，至少台灣是在最前面幾個談判國家，聽起來美國有意思要把前面幾個國家當作談判的示範，台灣有高科技製造領先地位的談判方式。