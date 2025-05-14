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屏東激安美食短影音競賽開跑　5萬元大獎等你來搶

▲第二屆「屏東激安」美食短影音徵選競賽 。（圖／屏東縣政府提供）

▲第二屆「屏東激安」美食短影音徵選競賽徵件。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

繼去年首次舉辦「屏東激安」美食短影音徵選競賽掀起熱潮，參賽作品並張貼公佈於臉書及IG等多個社群平台，共創造超過527萬觀看次數，屏東縣政府今年再接再勵推出第二屆競賽，邀請民眾來屏東發掘隱藏版美食，活動徵件自5月15日起至7月14日止，總獎金高達27萬元，冠軍可獨得5萬元，歡迎來屏東吃美食拍影片搶獎金，成為美食獵人。

▲第二屆「屏東激安」美食短影音徵選競賽 。（圖／屏東縣政府提供）

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，近年社群軟體提供短影音功能帶動新潮流，手機拍攝短片模式更加盛行，不少人會尋著網紅或網友推薦的美食而全台到處跑透透，如果吃到高CP值的美食，更會讓人有幸福感。

去年屏東縣政府首次舉辦「屏東激安」美食短影音徵選活動，「激安」就是日文「便宜」的意思，鎖定各鄉鎮的銅板美食，參賽作品並張貼公佈於臉書及IG等多個社群平台，共創造超過527萬觀看次數，許多網友還慕名前往得獎店家消費，蔚為屏東美食小吃指南。

今年「屏東激安」美食短影音競賽舉辦第二屆，以單價159元以下、縣內33個鄉鎮市的中西式甜品為主題，廣邀民眾尋覓激推的屏東排隊美食。

傳播處指出，參賽短影音拍攝長度於15秒至90秒皆可投稿，投稿作需為未曾公開發表之原創作，影片規格需採用9：16直式畫面（寬1080畫素，高1920畫素）。經主辦單位確認影片規格及內容符合規定後，將提供參賽者「屏東激安」形象LOGO置入於參賽影片，並將作品發佈至個人之社交平台即完成報名。

活動將邀請美食網紅擔任專業委員參與評選，預計選出30組優質作品進入決選，第一名將獨得高達5萬元的獎金，第二名和第三名分別獲得3萬元和2萬元的獎金，20名佳作則可獲得各5000元獎金，總獎金高達27萬元。

而民眾於官方公佈入圍名單後，即可至徵件活動網站參與作品的抽獎活動，留言分享為您喜愛的短影音加油打氣，就有機會將多項好禮帶回家。
 

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