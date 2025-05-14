高溫33度！台中婦柏油路跌倒「臉部燙出水泡」　重複說住家路段

▲近兩日氣溫炎熱，台中氣溫約32度至33度，體感上看35度。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市昨日高溫達到約33度，今高點同樣有32度左右，體感35度。一名婦人因為失智症，在北區街頭迷路，倒臥在滾燙的柏油路面上，甚至臉部、手部被燙出水泡，員警到場後，發現婦人不斷重複「后庄北路」，但無法溝通，經臉部辨識系統才鎖定為82歲羅陳婦人，順利找到家屬，婦人確實住在北屯區后庄北路。

第二警分局說，昨日中午立人派出所接獲報案，中清路上新亞東醫院外的路旁有一位意識清楚但倒臥在滾燙柏油路上的老婦人，立人派出所警員林博璋、胡文溱立即趕赴現場，發現老婦人臉部及雙手因高溫柏油灼傷，起了水泡，員警迅速協助送往新亞東醫院包紮治療。

▲一名婦人昨天倒臥柏油路上，臉部竟被燙出水泡。（圖／記者許權毅翻攝）



警方將人帶返所後，發現婦人不僅患有失智症，還有重聽問題，無論如何詢問，老婦人僅反覆說出「后庄北路」，一度讓員警的協尋工作陷入僵局，經致電里幹事求助無果後，員警決定嘗試使用人臉辨識系統，成功查出為家住北屯區的82歲羅陳老婦人，隨後也聯繫到其兒女，順利協助家屬將走失的媽媽接回家。

警方說，隨著高齡人口增加，失智症發病人數迅速上升，對家庭、醫療及社會帶來重大壓力。根據統計，65歲以上人口中約有5%至10%患有失智症，85歲以上則高達30%以上，而在警方處理的路倒案件中，除酒醉民眾外，失智老人也屢見不鮮，呼籲民眾可使用智能手環，提升尋獲效率。