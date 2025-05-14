中科工程「鋼模勾到」砸死工人　負責人、主管全不在現場遭判刑

▲中科園區二期擴建，去年發生鋼模砸死工程工安意外，工程負責人與主管都遭判刑。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

中科台中園區二期擴建迎接台積電，去年10月該工地卻傳出死亡工安，一名丁姓移工在配水池底部進行鋼模板拆除作業，鋼模因勾到東西掉落，丁男被砸中胸部死亡。聯揚工程邱姓負責人與邱姓主管坦承事發時位在現場監督指揮，後續已賠償死者家屬260萬台幣，負責人被依過失致死各判6月、緩刑2年，主管被判5月，均可易科罰金。

檢警查，聯揚工程公司為中科發包進行「台中園區水1用地增設配水池、輸水管工程」，邱男（30歲）為工程負責人，負責施工管理、指揮監督，另名邱男（56歲）為板模支撐作業主管，負責決定作業方法、指揮勞工。

去年10月15日16時許，工程內的配水池進行鋼模板拆除時，邱姓負責人與邱姓主管都不在現場注意管制，結果鋼模板吊舉時不慎掉落，砸中一名丁姓移工胸部，被緊急送醫後，仍傷重不治。

邱姓負責人坦言，當天在距離800公尺外的工務所內開會，並未在現場監督；邱姓主管坦承，當天也並未在現場指揮勞工作業，仍要求勞工進行拆除工程。

營造公司工地主任劉男證稱，是將工程外包給聯揚公司，當時吊車吊起鋼模板，結果不慎勾到一旁的鋼模，才導致鋼模板掉落砸中被害人。

地院審酌，2人本應各司其職，防止職災發生，卻漠視法令責任，導致丁男死亡，考量2人都坦承犯行、犯後態度良好，聯揚工程與營造公司共同賠償家屬260萬元完畢。

地院考量，邱姓負責人無前科、無再犯之虞，依過失致死判處6月徒刑，緩刑2年；邱姓主管5年內曾犯下公共危險案件定讞，判處5月刑期，不得緩刑。