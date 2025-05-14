快訊／陳零九涉閃兵「手機一度關機」！　警方板橋逮到人了

▲陳零九涉閃兵案，14日到案。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者陸運陞、黃彥傑、陳以昇、戴若涵／新北報導

藝人王大陸日前遭查出閃兵，如今已乖乖入伍服替代役，而檢警進一步調查查出，另有10多人也涉案，名單內驚見知名歌手、藝人。檢調14日清晨二度行動，稍早陳零九遭帶回，目前累計8人到案。

據了解，新北市地檢署偵辦藝人王大陸逃避兵役一案，從協助提供假病歷的陳男手機中，發現有其他人涉案逃避兵役，今晨檢警持搜索票、拘票，兵分多路前往雙北、桃園等地區逮人。

▲陳零九一度關機讓警方找不到人，稍早警方在板橋逮到人了。（圖／ETtoday資料照）

全案首先到案的是《棒棒堂》超克7出身的李銓以及「小蝦」陳大天，李銓一身黑衣黑褲、面無表情現身，陳大天則是不願露臉，頭戴鴨舌帽、口罩，一路頭低低閃避媒體鏡頭進入分局內，接著是舞台劇演員黃博石、范姓役男到案。

而前男團SpeXial成員Teddy（陳向熙）上午在高雄遭警方帶回，預計下午2時抵達新北市刑大，藝人阿虎於中午11時30分左右到案，饒舌歌手陳信維（CuzyBoii）則於中午12時30分左右抵達刑大。

截至15日下午1時已7人到案，而消息曝光後，牽涉其中的陳零九手機一度關機，讓警方無法確定其位置，其公司則回應，「藝人與經紀公司尊重與配合檢調程序，謝謝媒體各界關心。」稍早警方在板橋逮到人了，目前累計8人到案。另外，因涉案部分人因年代久遠，年紀已超過法定服役年齡，詳細內容仍待檢警詢問筆錄釐清。