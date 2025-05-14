超速50km被罰1萬2提訴訟　他辯「急著送妻就醫」遭法官駁回

▲高雄高等行政法院 。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

涂姓男子駕駛自小客車行經屏東縣長治鄉臺24線10公里處往東方向時，超速逾50公里，被雷達測速儀拍下，被裁處罰鍰新臺幣1萬2000元，並應參加道路交通安全講習，他以老婆被車撞到，當時著急前往醫院就醫、沒有注意時速，看到罰單方知超速為由提出訴訟，法官調閱其妻就醫紀錄，發現兩者並無關聯性，駁回該訴訟，可上訴。

決書指出，涂男於113年1月11日12時54分許，駕駛自小客車，在屏東縣長治鄉臺24線10公里處（東向），為警以有「行車速度，超過規定之最高時速逾40公里至60公里以內」之違規逕行舉發，並於同年2月20日移送屏東監理站處理。經屏東監理站依道路交通管理處罰條例裁處「罰鍰新臺幣1萬2000元，並應參加道路交通安全講習。

涂男不服，以「因老婆被車撞到，著急前往醫院就醫，沒有注意時速，看到罰單方知超速」，聲明原處分撤銷。



屏東監理站以「警52標誌及速限標誌可清楚辨識，無遭遮蔽辨識不清之情」及本件採證使用之雷達測速儀，係依規定檢定合格，且仍於有效期間內，足資證明原告確有超速行駛之違規行為。「依原告提出之就醫資料，無法證明原告已處於緊急危難之狀態而出於不得已之行為。自難認有緊急避難或其他法定阻卻違法事由」聲明駁回該訴。

法院審理，認為該雷達測速器測得涂男行車速度時速超速50公里，應屬可信，足認原告確有前揭超速行駛之違規行為甚明。又駕駛人駕車超速行駛，其視野會大幅變窄，對突發狀況觀察範圍縮小，除遇突發狀況難以即時反應外，所需煞停距離同時會大幅加長，肇事機率驟增，甚易造成事故。且於高速情形下發生撞擊，對駕駛人或其他不特定用路人之生命安全之危害，同樣大幅增加。

而依行行政罰法第13條所謂緊急避難行為，須為避免自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難而出於不得已之行為，如因而違反行政法上之義務，具有阻卻違法之正當事由始不予處罰。換言之，緊急避難行為除客觀上須有自己或他人之生命、身體、自由、名譽或財產遭遇急迫之危險外，行為人所採之避難行為尚須出於不得已或必要之行為，且該行為係為達成避難目的之唯一而必要之手段，始足阻卻違法。

涂男其妻提供：「於112年12月19日車禍受傷，術後需專人照顧3個月。且113年1月11日僅為回診，且該次回診至少於該日上午11時6分即已就診完畢」。是該次回診顯然與原告之後於該日12時54分許之超速行駛違規行為間並無關連性」。涂男之前揭超速行駛違規行為，並非為避免他人生命、身體之緊急危難而有出於不得已之情事，即難認有符合行政罰法第13條之緊急避難要件。上開主張，並不足採。涂男訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

