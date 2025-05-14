男大生惡搞！柴山阿朗壹碉堡亂塗鴉　爽玩日本機場被逮嚇傻

▲柴山阿朗壹步道碉堡遭人塗鴉，警方逮捕兩名男大生。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄柴山阿朗壹碉堡去年底遭不明人士塗鴉破壞，經過追查，警方鎖定21歲鍾姓及胡姓兩名大生涉案，其中，鍾姓男子犯案後還到日本爽玩，返國時被警方在桃園機場拘提到案，讓他當場傻眼，檢察官偵辦時，鍾、胡兩人坦承犯行，檢察官偵結依毀損罪將兩人起訴，聲請簡易判決。

柴山阿朗壹古道是高雄知名景點，早期公共交通開發前，是往來屏東跟台東的路線，依山傍海景致絕美，是知名的熱門步道，能一邊欣賞美麗海景又能享受登山樂趣，早年柴山為軍事管制區，有許多軍事碉堡，後來軍方撤離後，留下有歲月痕跡的碉堡，反而成為遊客、網紅的熱門打卡景點。

鼓山分局去年11月24日接獲報案，指柴山阿朗壹步道廢棄碉堡牆面出現多處塗鴉破壞，警方報請高雄地檢署檢察官陳建烈指揮偵辦，調閱現場周邊數百監視器後，警方鍥而不捨地逐一過濾畫面，發現兩名男子於11月18日下午駕車抵達柴山，趁碉堡無人管理之際，以攜帶的噴漆罐進行塗鴉破壞。

專案小組掌握行蹤後，12月13日先在高雄市拘提到胡姓大學生，並掌握另名鍾姓大學生正在日本旅遊，在他回國入境桃園機場時，出示拘票將他拘提到案，並在鍾嫌住處查獲7罐噴漆。兩人對犯行供認不諱，全案依涉嫌刑法毀損罪及違反國家公園法移送高雄地檢署偵辦。

檢方調查，鍾、胡兩人是大學的同學，出於好玩才前往碉堡塗鴉，檢察官今（14）日偵結，依毀損罪將兩人起訴，並聲請簡易判決。