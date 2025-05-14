挖土機貼山壁搶修　投85線平靜橋復建工程進度超前

▲投85線平靜橋復建工程進度超前。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

卡努颱風前年重創南投縣仁愛鄉，南投縣政府至今仍持續就所有發生災情地區進行搶修，其中最難完成的投85線7K+956平靜橋災修工程，因總福營造團隊勇於承接，使該項工程得以順利設計施工，目前工程進度已達25.98%，完工後可望解決都達村及德鹿谷村數千居民通行及農產運輸問題。

南投縣長許淑華13日偕副縣長王瑞德、縣府工務處長張弘岳、原民處代理處長林婷玉，前往仁愛鄉視察平靜橋災後復建工程，聽取工程簡報，並了解都達村及德鹿谷村居民意見，縣議員林庭秝、仁愛鄉長江子信、鄉民代表會主席洪文全及多位代表、村長都到場關心。

許淑華說，仁愛鄉遭受卡努風災摧殘後，投85線平靜橋工區因是沿著峭壁開闢的道路，工程人員在搶修時就非常辛苦，必須開著挖土機沿著山壁執行，進度相當緩慢、還不時中斷，導致許多廠商投標意願低；所幸經縣府努力下，總福營造團隊不畏工程艱難，願意承接該項災後復建工程，工程進度現在更已超前，她對此表達肯定。

許淑華表示，該項災後復建工程原計畫預算為9497萬9000元，由中央補助款約7千餘萬元、縣府自籌款約2千餘萬元，將橋址外移數十公尺，以鋼構橋結構新建平靜橋，避開易坍塌危險區域；但去年凱米颱風豪雨又造成平靜橋下方溪谷下刷、有安全疑慮，需予加強基礎防護工程，施工假設工程也需變更，經費約需3900餘萬元，縣府再提案爭取中央補助款施作，但中央以該案非屬災害擴大因素駁回申請，因此將透過自主財源籌經費，確保新建橋樑安全性。

另工程施工期間需進行吊掛作業，需管制投85線+956工區通行，為免影響居民生活及農產運輸，許淑華指示工務處會同工程團隊與地方溝通，在安全情況下適度排定固定放行時段，同時特別與工程團隊一同宣誓落實職業安全衛生政策，並呼籲全縣各項工程都能落實職業安全衛生方案、確保工程安全，而總福營造團隊過去曾獲中央各項金獎肯定，此次該團隊也有信心爭取金安獎，期許成為公共工程典範。

林庭秝及江子信同聲表示，歷次風災只要平靜橋有災情，部落就形同孤島，必須仰賴空投、農產也無法外運，平靜新橋完工後，就有安全的橋樑可以通行，部落居民將不需再擔心路斷造成農產損失。