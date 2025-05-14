由憲法法庭認定《憲訴法》審議有無瑕疵？　黃暐瀚：實在是太奇怪

▲司法院憲法法庭《憲法訴訟法》部分條文修正案審查會。（圖／翻攝司法院網頁）

記者郭運興／台北報導

大法官12日針對《憲法訴訟法》召開釋憲說明會，民眾黨立院黨團總召黃國昌批評，憲法法庭指責立法院長韓國瑜主持的三讀程序有瑕疵，令人無法理解。對此，媒體人黃暐瀚13日表示，由憲法法庭來認定審議過程有沒有問題，實在是太奇怪了，立院爭議不應該由憲法法庭來認定，民進黨當然可以窮盡一切方式阻止，可以針對於議事過程提出意見，但送到憲法法庭，自己就真的看不懂了。

大法官12日針對由民進黨立院黨團聲請的《憲法訴訟法》部分條文修正案，召開釋憲說明會，出席的民眾黨立院黨團總召黃國昌批評，憲法法庭竟指責立法院長韓國瑜主持的三讀程序有瑕疵，令人無法理解；而且《憲訴法》是大法官「涉己事務」，大法官「手伸那麼長」管到國會自治、自律事項，想在政治上面達成什麼目的，也令人無法理解。

對此，黃暐瀚於節目《少康戰情室》表示，對於議事瑕疵，大家可能有些懷疑，為什麼要用記名投票，因為每次一個法案三讀以後，回去翻立院議事錄，可以統計誰棄權、誰贊成、誰反對，現在因為舉手表決所以沒辦法？但議事規則就是可以舉手表決。

黃暐瀚認為，因為以前議事很平和，現在自己講個白的，如果每一個人在投票的時候，都不要去偷拔偷插人家的卡、或者為了阻止表決將麥克風扯斷，那當然可以回去座位記名投票。

黃暐瀚說，而且現在都有所謂科技執法，沒有警察也能開罰單，那科技算票可不可以？大家都舉手表決，可是議事人員最後事後回去看，哪一個委員有舉手，一樣可以登錄在議事錄裡面，還是可以是確認的。

黃暐瀚再說，現在藍白加起來就是62席，這是一個客觀事實，今天憲法法庭應該去界定憲法或憲法內容當中，大家不清楚的地方去釋憲，但是對於立院爭議，都不應該由憲法法庭來認定。

最後，黃暐瀚強調，民眾如果覺得這個國會很不好，最近大罷免可以用新的民意展現，而且2026、2028也都還可以用投票直接展現，現在立院藍白加起來就是62席，民進黨當然可以窮盡一切方式阻止，可是你是阻止不了的，只能夠表達意見，並期待下次選舉選民給予更多託付，在選民沒有給更多託付前，可以針對於立法院議事過程提出意見，但送到憲法法庭，自己覺得就真的看不懂了。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）