日本正妹聲優「廢棄衣物」整批遭轉賣　網拍喊到155萬元

▲知名聲優小倉唯。（圖／翻攝yui_ogura_official）



記者鄒鎮宇／綜合報導

知名聲優小倉唯的營運團隊，近日委託廠商處理相關廢棄物品、衣物，沒想到竟被PO到拍賣網站競標，金額一度喊到155.5萬日圓（約32萬元新台幣）。對此，官方13日發布聲明，說明該事件的來龍去脈，並呼籲粉絲注意相關行為的影響。

根據官方聲明，小倉唯的運營團隊曾委託回收業者處理一批廢棄物品，但這些物品卻被第三方非法轉賣至拍賣網站，「該批物品原本是以廢棄為前提交由回收業者處理，並未授權任何形式的轉讓或銷售。」目前，團隊已著手進行法律行動，包括透過律師採取法律措施，並與警方合作展開刑事層面的調查。

此外，官方強調，遭轉賣的物品已全數回收完畢，並特別提醒網友，切勿在社群媒體上散布與事件相關的臆測或不實資訊，「這類無責任的言論或擴散行為，不僅可能妨礙後續處理，還可能構成名譽毀損或侵犯隱私等嚴重權利問題。請避免按讚或其他可能助長誤情報散的行為，並希望已經發布相關內容的用戶能主動刪除。」

▲小倉唯的廢棄衣物遭轉賣。（圖／翻攝網路）



官方呼籲粉絲保持理性，「此類行為不僅無益，反而可能加深事件的混亂與阻礙。請各位謹慎對待自己的言論，並對事態負起責任。我們向所有粉絲致上最深的歉意，感謝大家的理解與支持。」

為防止類似事件重演，小倉唯的運營團隊已承諾將全面檢討管理體制，並與相關單位合作，建立更完善的防範機制，「我們將持續努力，為粉絲打造安心的支持環境，期盼大家能繼續給予我們不變的支持與鼓勵。」

小倉唯因出演多部知名作品而廣受喜愛，包括《HUG! 光之美少女》的輝木譽、《哥布林殺手》的女神官、《搖曳莊的幽奈小姐》的伏黑夜夜，以及《賽馬娘Pretty Derby》的曼城茶座等角色。

▼聲優小倉唯。（圖／翻攝yui_ogura_official）

