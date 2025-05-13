　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本正妹聲優「廢棄衣物」整批遭轉賣　網拍喊到155萬元

▲▼正妹聲優「廢棄衣物」整批遭轉賣　網拍喊到155萬元。（圖／翻攝yui_ogura_official）

▲知名聲優小倉唯。（圖／翻攝yui_ogura_official）

記者鄒鎮宇／綜合報導

知名聲優小倉唯的營運團隊，近日委託廠商處理相關廢棄物品、衣物，沒想到竟被PO到拍賣網站競標，金額一度喊到155.5萬日圓（約32萬元新台幣）。對此，官方13日發布聲明，說明該事件的來龍去脈，並呼籲粉絲注意相關行為的影響。

根據官方聲明，小倉唯的運營團隊曾委託回收業者處理一批廢棄物品，但這些物品卻被第三方非法轉賣至拍賣網站，「該批物品原本是以廢棄為前提交由回收業者處理，並未授權任何形式的轉讓或銷售。」目前，團隊已著手進行法律行動，包括透過律師採取法律措施，並與警方合作展開刑事層面的調查。

此外，官方強調，遭轉賣的物品已全數回收完畢，並特別提醒網友，切勿在社群媒體上散布與事件相關的臆測或不實資訊，「這類無責任的言論或擴散行為，不僅可能妨礙後續處理，還可能構成名譽毀損或侵犯隱私等嚴重權利問題。請避免按讚或其他可能助長誤情報散的行為，並希望已經發布相關內容的用戶能主動刪除。」

▲▼正妹聲優「廢棄衣物」整批遭轉賣　網拍喊到155萬元。（圖／翻攝網路）

▲小倉唯的廢棄衣物遭轉賣。（圖／翻攝網路）

官方呼籲粉絲保持理性，「此類行為不僅無益，反而可能加深事件的混亂與阻礙。請各位謹慎對待自己的言論，並對事態負起責任。我們向所有粉絲致上最深的歉意，感謝大家的理解與支持。」

為防止類似事件重演，小倉唯的運營團隊已承諾將全面檢討管理體制，並與相關單位合作，建立更完善的防範機制，「我們將持續努力，為粉絲打造安心的支持環境，期盼大家能繼續給予我們不變的支持與鼓勵。」

小倉唯因出演多部知名作品而廣受喜愛，包括《HUG! 光之美少女》的輝木譽、《哥布林殺手》的女神官、《搖曳莊的幽奈小姐》的伏黑夜夜，以及《賽馬娘Pretty Derby》的曼城茶座等角色。

▼聲優小倉唯。（圖／翻攝yui_ogura_official）

▲▼正妹聲優「廢棄衣物」整批遭轉賣　網拍喊到155萬元。（圖／翻攝yui_ogura_official）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 3 3240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小龍女又爆不倫！小珍奶吃人夫喊「寶寶」　正宮收親密照氣炸
醫實測3週「只吃魚不吃肉」結果血脂掉一半　曝1類魚效果最好
永和3連撞！騎士遭「攔腰撞倒」血流一地　送醫不治
在野修核管法延役核電廠　政院：修法不涉核三2號機「無延役評估
黃仁勳現身沙烏地阿拉伯　同框川普、沙國王儲
人氣AV女優「突紋大片刺青」　片量恐銳減

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黃仁勳現身沙烏地阿拉伯　同框川普、沙國王儲

日本正妹聲優「廢棄衣物」整批遭轉賣　網拍喊到155萬元

英1歲男嬰左眼「閃現詭異白光」　一驗竟是罕見癌症

15歲少年隨機殺人！老婦遭追砍「噴血慘死」　落網稱：就是想殺人

澡堂偷拍400支「全裸男童脫衣片」！日男專挑體育校隊　賣淫片被逮

英國首相私宅「遭連續縱火」　倫敦警方急逮21歲男嫌

黃仁勳未抵台「真實行蹤曝光」！出席中東論壇　正值川普出訪

美無法「獨自面對中俄」將回頭依賴盟友　英學者預測關鍵時機

得來速取餐「漢堡盒有求救訊號」　女PO網求助：我該報警嗎

養獅子當寵物！他買回家沒幾天「被活活咬死」　屍體剩一半

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

【狗狗挑戰】分開10天主人裝路人等邊牧 牠散步路過差點認不出XD

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【第一視角】苗62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

黃仁勳現身沙烏地阿拉伯　同框川普、沙國王儲

日本正妹聲優「廢棄衣物」整批遭轉賣　網拍喊到155萬元

英1歲男嬰左眼「閃現詭異白光」　一驗竟是罕見癌症

15歲少年隨機殺人！老婦遭追砍「噴血慘死」　落網稱：就是想殺人

澡堂偷拍400支「全裸男童脫衣片」！日男專挑體育校隊　賣淫片被逮

英國首相私宅「遭連續縱火」　倫敦警方急逮21歲男嫌

黃仁勳未抵台「真實行蹤曝光」！出席中東論壇　正值川普出訪

美無法「獨自面對中俄」將回頭依賴盟友　英學者預測關鍵時機

得來速取餐「漢堡盒有求救訊號」　女PO網求助：我該報警嗎

養獅子當寵物！他買回家沒幾天「被活活咬死」　屍體剩一半

《核管法》修法三讀　朱立倫：國民黨守住台灣經濟最後一道防線

張秀卿為愛女籌2000萬　她考上伯克利「3年就唸完」絕美畢業照曝光！

富邦大董親勉奏效！悍將5比3擊敗雄鷹　中止主場7連敗

《親愛的仇敵》7金句：當一個男人特別愛你，他不是把你當女兒就是當媽

超商3款食物健康卻「容易被忽略」！醫師讚：還能拿來當點心

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載　超Q小熊布朗一鍵下載

小龍女又爆不倫！小珍奶偷吃人夫喊「寶寶」　正宮收照片氣炸怒告

吉力吉撈滿貫＋李凱威4打點！味全9:3兄弟　羅戈仍悲情吞敗

喝咖啡提神反傷身！營養師曝過度攝取咖啡因「副作用」一次看

剴剴案還查出2受虐童　許淑華批北市訪視流程、機制失靈

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

國際熱門新聞

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

BBC分析年輕人為何瘋「白沙屯媽祖」

川普突然提統一　國務院：對台政策不變

阿根廷地下室驚人發現「83箱納粹遺產」

美財政部長：台灣有「非常好」的提案

擊落馬航釀298死　ICAO：俄羅斯需負責

趙麗穎形塑陸劇「大女主」面貌？

鋰電池狂燒！南韓大型物流中心烈火急撤

日本7月大地震預言瘋傳　旅遊訂單大減

黃仁勳未抵台「真實行蹤曝光」：出席中東論壇

五六年級生慘到爆　經濟學人揭血淚處境

墨西哥爆當街槍殺女市長候選人

即／廣島大學校內發現「未爆彈」！緊急停課

中國點頭打擊芬太尼！川普曝將通話習近平

更多熱門

相關新聞

30年資深聲優分享「起步兩重點」

30年資深聲優分享「起步兩重點」

日本許多知名聲優在業界奮鬥超過 10 幾年依舊人氣不減，甚至不斷創造更多經典。資深聲優緒方恵美先前也在推特 ( X ) 上有感而發，提出新人在剛起步時需要注意的重點，態度決定一切「保持謙虛、同時尊重身邊的人」。

屏東分署拍賣會　工業區土地+汽車股票統統有

屏東分署拍賣會　工業區土地+汽車股票統統有

新竹大地主「欠地價稅1400萬」36筆土地遭拍賣

新竹大地主「欠地價稅1400萬」36筆土地遭拍賣

正妹聲優「胸前卡一條」形狀全出來　狂吸百萬觀看

正妹聲優「胸前卡一條」形狀全出來　狂吸百萬觀看

陸名醫遭爆連續出軌6人...從護士到醫師通吃 小四傳背景硬到嚇人

陸名醫遭爆連續出軌6人...從護士到醫師通吃 小四傳背景硬到嚇人

關鍵字：

聲優轉賣競標小倉唯事件

讀者迴響

熱門新聞

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

快訊／辜仲諒涉澄清湖購地案！北院今判7年8月

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光

王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人

即／惡保母姊妹虐死剴剴　判決結果揭曉

大地震前兆？果園上萬「馬陸」大爆發

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

京城銀行599億賣出併入永豐金　成立77年將告別台股

出售設備！　台積電19：15重訊記者會

Uber「雨中丟包」討500小費　13歲女麥帥橋下大哭

台積電1915發重訊！將出售設備給VSMC

即／高雄雙罷劫總部突宣布解散

黃仁勳專機抵台後又閃電離台　輝達總部有意設花博

王文洋「包養嫩女」照片曝光！　布局縝密告索10億

更多

最夯影音

更多

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面